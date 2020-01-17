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17 Ocak 2020 Cuma 19:14:11 | Son Güncelleme: 17 Ocak 2020 Cuma 19:36:30

Almanya'dan Yunanistan'a Doğu Akdeniz şoku

Hafter’in Yunanistan ziyareti devam ederken, Almanya Başbakanı Merkel’den Yunanistan’a beklemedikleri bir cevap geldi. Pazar günü Berlin’de yapılacak Libya zirvesinde, Türkiye’nin Libya ile yaptığı deniz sınır mutabakatının iptali için gayret girişimlerde bulunan Yunanistan’a Merkel olumsuz cevap verdi. Merkel telefon görüşmesi yaptığı Yunanistan Başbakanı Miçotakis’e ’Türkiye’nin Libya ile yaptığı mutabakat gündeme gelmeyecek, sadece ateşkes konuşulacak dedi.

Libya ile Türkiye'nin Akdeniz'deki sınır mutabakatına karşı Yunanistan'ın yaptığı bir girişim daha sonuçsuz kaldı. Berlin'de yapılacak Libya zirvesinde bu mutabakatın iptalinin gündeme gelmesi için Merkel'i arayan Miçotakis beklediği cevabı alamadı. Yunan medyasında yer alan haberlere göre Yunan başbakanı Miçotakis ile Almanya Başbakanı Merkel'in Bugün öğleden sonra bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Miçotakis Türkiye'nin Libya'daki faaliyetlerinden duyulan huzursuzluğunu dile getirdi. Türkiye ile Libya arasında yapılan anlaşmanın hukuksuz olduğunu söyleyen Miçotakis, Merkel'e Yunanistan'ın Berlin'e çağrılmamasından duyulan üzüntüsünü de iletti.

MERKEL: SADECE ATEŞKES KONUŞULACAK

Merkel ise Türkiye ile Libya arasında yapılan anlaşma konusunda kendilerinin Avrupa Birliği'nin bu konuda izlediği politikayı tamamen benimsediğini söyledi. Yunanistan'ın çağrılmamasına yönelik olarak ise bu toplantıda ateşkesin görüşüleceği, Deniz yetki sınırları gibi bir konunun gündeme gelmesinin beklenmediğini belirtti.

PUTİN İLE MERKEL, BERLİN'DE GERÇEKLEŞECEK LİBYA KONFERANSI HAKKINDA GÖRÜŞTÜ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Almanya Başbakanı Angela Merkel arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, Berlin’de yapılacak Libya konferansıyla ilgili çeşitli konuların değerlendirildiği belirtildi.

Kremlin’den yapılan açıklamada, görüşmenin Almanya’nın girişimi üzerine gerçekleştiği ifade edilirken, “19 Ocak günü Berlin’de yapılacak Libya uluslararası konferansıyla ilgili çeşitli konular ele alındı” dendi.

Daha önce Putin’in, Libya uluslararası konferansa katılmak üzere 19 Ocak’ta Berlin’e gideceği bildirilmişti.

13 Ocak Pazartesi günü Mevlüt Çavuşoğlu ve beraberindeki heyet, Rus heyeti ve Libya’daki taraflar arasında ateşkes için Moskova'da görüşmeler gerçekleştirmişti.

Rus heyeti ise, Hafter ve Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'nin Başkanı Akile Salih’i ikna etmeye çalışmıştı. Ancak Hafter, uzun uğraşlar neticesinde oluşturulan anlaşma metnini imzalamamış ve sabah saatlerinde Moskova’yı terk etmişti.

Daha sonra Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "Hafter Libya'da ateşkes anlaşmasına uymaya hazır" açıklamasını yapmış, Hafter, Berlin'deki Liibya konferasna katılacağını açıklamıştı.

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