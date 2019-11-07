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07 Kasım 2019 Perşembe 10:21:56 | Son Güncelleme: 07 Kasım 2019 Perşembe 10:24:42

Almanya'dan Türkiye'ye silah satışına engel açıklaması

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Suriye harekatı nedeniyle Türkiye'ye silah satışlarına getirilen sınırlamaya açıklık getirdi ve geçmişte onay verilmiş satışların da engellenebileceğini söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın, muhalefetin sorularını yanıtladığı Federal Meclis'teki genel kurul oturumu Türkiye ile ilgili hararetli tartışmalara sahne oldu.

Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatını "uluslararası hukuku ihlal eden işgal" olarak nitelendiren Maas, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldiği Ankara ziyareti sırasında Türk hükümetine "Suriye'den askeri olarak çekilin" mesajını verdiklerini söyledi.

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