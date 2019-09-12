Almanya'dan Türkiye açıklaması: AB yükümlülüklerini yerine getirecek

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye ile varılan mutabakattaki yükümlülüklerini yerine getireceğini söyledi.

Maas, Dışişleri Bakanlığı'nda Kuzey Makedonyalı mevkidaşı Nikola Dimitrov ile yaptığı görüşmeden sonra düzenlenen basın toplantısında, Avrupa'ya ulaşan mülteci sayılarının artmasını endişeyle izlediklerini belirtti.

Bu hafta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda görüştüğünü belirterek, "Burada AB'nin, AB-Türkiye mutabakatı bağlamındaki kendi yükümlülüklerini yerine getireceğine işaret ettim." dedi. Maas, Türkiye'nin de kendi yükümlülüklerini yerine getireceğinden hareket ettiklerini söyledi.

Çavuşoğlu ile yapıcı bir görüşme yaptığını aktaran Maas, mültecilerle ilgili durumun adım adım normalleşeceğini varsaydıklarını kaydetti.

BAŞKAN ERDOĞAN NE DEMİŞTİ

Türkiye’de 3 milyon 650 bin Suriyeli bulunmakla birlikte son dönemde birçok Afganlı’nın da geldiğini belirten Erdoğan, Türkiye’nin önerdiği formülün kabul edilmemesi halinde kapıların açılabileceğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı, “Konteynır kentlerde çadır kentlerde insanca yaşamak söz konusu değil. Biz konut yapalım; siz, mali ve lojistik destek verin Suriye’nin kuzeyinde. Sayın Trump’ın 20 mil dediği 30 km derinlik, sınır 910 km buralara bu konutları yapalım insanca yaşam imkanı sağlayalım. 250-300 metrekare konut olabilir çevresine 100 150 metre bahçesi olsa onu ekip biçse bu insanlar hazır balık d ğil balı tutmayı da öğrenmiş olur. 3 milyon 650 bin Suriyeli var, İdlib tehdidi var. Bunun dışında Afganistan gelenler var. Bir taraftan geliyor bir taraftan geri gönderiyoruz. Bunlar var. Ama bizi bu yolculuk bizi farklı yere doğru götürebilir. Oldu, oldu olmadı; biz de kapıları açmak zorunda kalırız. Destek verecekseniz verin. Vermeyecekseniz kusura bakmayı bir yere kadar katlandık katlanıyoruz. Bu yükü sadece biz mi çekeceğiz. AB ve Batı dünyasından gereken desteği alamadık almak için de bunu yapmak zorunda kalabiliriz” dedi.

(AA)