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21 Ekim 2019 Pazartesi 21:30:08 | Son Güncelleme: 21 Ekim 2019 Pazartesi 22:06:13

Almanya çark etti! Suriye için 'uluslararası güvenli bölge' önerisinde bulunmuşlar

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer; "Bu çözümün neye benzeyeceği sorusunun cevabı, oradaki gerilimi azaltmak amacıyla Türkiye ve Rusya da dahil olmak üzere uluslararası olarak kontrol edilen bir güvenlik bölgesi oluşturmakta yatıyor" dediği belirtildi.

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer, Suriye'nin kuzeyinde "uluslararası kontrol edilen güvenli bölge oluşturulmasını" önerdi.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı ve Savunma Bakanı Karrenbauer, Alman Haber Ajansı DPA'ya yaptığı açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde "uluslararası kontrol edilen güvenli bölge oluşturulmasını" önerdiklerini belirtti.

Karrenbauer, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in öneriye onay verdiğini ve Batılı müttefiklere bunu ilettiklerini ifade etti.

Brüksel'de perşembe günü yapılanacak NATO Savunma Bakanları toplantısında öneriyi gündeme getirileceklerini ifade eden Karrenbauer, bu girişimin Avrupa için mantıklı olacağını dile getirdi.

Karrenbauer, "Bu çözümün neye benzeyeceği sorusunun cevabı, oradaki gerilimi azaltmak amacıyla Türkiye ve Rusya da dahil olmak üzere uluslararası olarak kontrol edilen bir güvenlik bölgesi oluşturmakta yatıyor. Burada teröre karşı mücadele ve DEAŞ teröristlerine karşı mücadeleyi sürdürmeyi hedefliyoruz. Amaçlardan bir diğeri de Birleşmiş Milletler kararını takiben yeni başlayan anayasal süreci devam ettirmek." ifadesini kullandı.

Bakan Karrenbauer, bu önerinin Federal Meclis (Bundestag) tarafından da kabul görmesi gerektiğini aktardı.

Suriye'deki durumun Avrupa ve Almanya'nın güvenlik çıkarlarını ciddi şekilde etkilediğini kaydeden Karrenbauer, ancak bugüne kadar Almanya ve Avrupa'nın durumu sadece  "izleyici gibi seyrettiği'' itirafında bulundu.

BÖLGEYE 40 BİN ASKER GÖNDERELİM

Almanya'da Hristiyan Demokrat milletvekili Roderich Kiesewetter, Türkiye'nin başarıya ulaşan 'güvenli bölge' planıyla ilgili olarak akılalmaz bir talepte bulundu. Alman siyasetçi, bölgenin Avrupa askerleri tarafından korunmasını istedi. Kiesewetter'in çıkışı, sosyal medyada 'Şimdiye kadar neredeydiniz?' yorumlarına neden oldu.

Almanya'da Hristiyan Demokrat milletvekili Roderich Kiesewetter, Suriye'nin kuzeyinde bir insani bölge oluşturulmasını ve bu bölgenin Avrupa askerleri tarafından korunmasını istedi.

Alman hükümetinin ortaklarından Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) dış siyaset uzmanı Roderich Kiesewetter, Berlin merkezli rbb-inforadio'ya bugün yaptığı açıklamada, Türkiye'nin kuzey Suriye'de düzenlediği operasyonla ilgili olarak insani bir bölge oluşturulması talebinde bulundu. Oluşturulacak insani bölgenin Rusya ile kararlaştırılarak Avrupa birlikleri tarafından korunması gerektiğini belirten Kiesewetter, bunun da 30 ile 40 bin askerlik bir Birleşmiş Milletler misyonu gerektirdiğini söyledi.

ABD'YE YÜKÜ BİRLİKTE PAYLAŞMA MESAJI

"Alman ordusu da dahil Avrupalı askerlerin bölgeye gönderilmesine hazırlıklı olmayız" diyen Kiesewetter, ayrıca bölgeye sağlık, yardım, yeniden imar ve psikolojik destek için ekipler gönderilmesinin önemli olduğunu vurguladı. Bu misyonun Avrupa Birliği'nin (AB) hareket kabiliyeti bulunduğuna dair bir işaret olacağını işaret eden Kiesewetter, Avrupa askerlerinden oluşacak bir birliğin aynı zamanda ABD'ye yükü birlikte paylaşmaya yönelik önemli mesaj göndereceğini de söyledi.

Kiesewetter, Türkiye'nin mülteci mutabakatı çerçevesinde yaptıklarının teslim edilmesi gerektiğini, ancak bunun yeni acıları, yeni göçleri ve devletler hukukunun ihlal edilmesini haklı çıkarmayacağını da sözlerine ekledi.

AA

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