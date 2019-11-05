Almanya'dan skandal Türkiye açıklaması!

Terör örgütlerinin yuvası ve merkezi haline gelen Almanya, Türkiye'nin iç işlerine burnunu sokmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı terör örgütleriyle bağlantısı bulunan HDP'li başkanları görevden alarak yerine kayyım atamıştı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada kayyım atamalarından rahatsızlık duyulduğu kaydedildi. Teröristlere açıkça destek veren ve her fırsatta iç işlerimize burnunu sokan Almanya, Türkiye'ye demokratik seçim sonuçlarına saygı duyması çağrısı yaptı.

Alman hükümetinin İnsan Hakları Sorumlusu Bärbel Kofler, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin belediye başkanlarının görevden alınmasından endişe duyduklarını açıkladı.

Kofler yaptığı açıklamada, "Demokratik seçimlerin sonucuna saygı duyulması, işleyen demokrasinin ön koşuludur. Bu yüzden Türkiye’de seçilmiş belediye başkanlarının görevden alınması ve tutuklanmasını endişeyle izliyorum. Türkiye hükümeti, uluslararası düzeyde yerine getirmeyi taahhüt ettiği temel hukuk devleti ve insan hakları ilkelerinin gözetilmesi yönünde sorumluluk taşıyor. Demokratik katılım fırsatları azalınca eninde sonunda radikal hareketlerin bundan faydalanması tehdidi doğar" ifadelerini kullandı.

(AA)