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05 Kasım 2019 Salı 07:41:00 | Son Güncelleme: 05 Kasım 2019 Salı 07:43:04

Almanya'dan skandal Türkiye açıklaması!

İçişleri Bakanlığı terör örgütüyle bağlantısı bulunduğu gerekçesiyle HDP'li başkanları görevden alarak yerine kayyım atamıştı. Kayyım atamaları terör örgütlerinin yuvası haline gelen Almanya'yı rahatsız etti.

Terör örgütlerinin yuvası ve merkezi haline gelen Almanya, Türkiye'nin iç işlerine burnunu sokmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı terör örgütleriyle bağlantısı bulunan HDP'li başkanları görevden alarak yerine kayyım atamıştı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada kayyım atamalarından rahatsızlık duyulduğu kaydedildi. Teröristlere açıkça destek veren ve her fırsatta iç işlerimize burnunu sokan Almanya, Türkiye'ye demokratik seçim sonuçlarına saygı duyması çağrısı yaptı.

Alman hükümetinin İnsan Hakları Sorumlusu Bärbel Kofler, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin belediye başkanlarının görevden alınmasından endişe duyduklarını açıkladı.

Kofler yaptığı açıklamada, "Demokratik seçimlerin sonucuna saygı duyulması, işleyen demokrasinin ön koşuludur. Bu yüzden Türkiye’de seçilmiş belediye başkanlarının görevden alınması ve tutuklanmasını endişeyle izliyorum. Türkiye hükümeti, uluslararası düzeyde yerine getirmeyi taahhüt ettiği temel hukuk devleti ve insan hakları ilkelerinin gözetilmesi yönünde sorumluluk taşıyor. Demokratik katılım fırsatları azalınca eninde sonunda radikal hareketlerin bundan faydalanması tehdidi doğar" ifadelerini kullandı.

(AA)

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