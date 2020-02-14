Almanya'dan İdlib ve Esed açıklaması! Savunmasız insanların ölümünü göze alıyor

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Süddeutsche Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada, İdlib'de şu an gerginliğin dramatik bir şekilde arttığını ve insani felaket boyutuna ulaştığını belirterek, saldırıların sonlandırılmasını istedi.

Gerilimin düşürülmesine ilişkin daha önce Türkiye ile Rusya arasında bir mutabakat yapıldığını anımsatan Maas, şimdi ise bunun tersinin yaşandığın söyledi.

"SAVUNMASIZ İNSANLARIN ÖLÜMÜNÜ GÖZE ALIYOR"

"Esed acımasızca savunmasız insanların ölümünü göze alıyor." diyen Maas, Rusya'nın rejim üzerindeki etkisini kullanması gerektiğini vurguladı.

Almanya'nın Rusya'ya beklentilerini açık şekilde aktardığını ifade eden Maas, gerilimin azaltılması ve Suriyelilere bulundukları yerlerde yardım etmek için her şeyi yaptıklarını dile getirdi.

Suriye'de siyasi bir çözüme ihtiyaç duyulduğunu yineleyen Maas, mültecilerin durumunun kötüleşmesinin önlenmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.