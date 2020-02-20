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20 Şubat 2020 Perşembe 15:18:02 | Son Güncelleme: 20 Şubat 2020 Perşembe 15:20:03

Almanya'daki alçak saldırıda 5 Türk vatandaşımız hayatını kaybetti

Almanya'da hortlayan ırkçılık teröre dönüştü. Bir Alman vatandaşı şahıs 10 kişiyi öldürdü. Alçak saldırıda hayatını kaybedenlerin arasında 5 vatandaşımızın bulunduğu kaydedildi.

MERKEL PROGRAMINI İPTAL ETTİ

Hükümet sözcüsü Steffen Seibert, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Başbakan Angela Merkel'in, Halle kentindeki programını, Hanau'daki saldırı nedeniyle iptal ettiğini belirtti.

Seibert, Merkel'in Hanau'daki gelişmeler hakkında sürekli bilgi aldığını da kaydetti.

MAAS: KORKUNÇ OLAY HEPİMİZİ ACI İÇİNDE BIRAKTI

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ''Hanau'daki korkunç olay hepimizi acı içinde bıraktı. Düşüncelerimiz, hayatını kaybedenler, onların aileleri ve akrabalarıyla. Yaralıların kısa zamanda iyileşeceğini ümit ediyorum.'' ifadesini kullandı.

MERKEL'DEN İLK AÇIKLAMA

Almanya Başbakanı Angela Merkel Almanya'daki ırkçı saldırı ile ilgili "olayın arka planını ortaya çıkarmak için her şey yapılacak. Vatandaşlarımız arasında ırk ve din ayrımı yapmıyoruz" dedi.

5 TÜRK HAYATINI KAYBETTİ

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, TRT Haber'de Almanya'daki ırkçı terör hakkında açıklamalarda bulundu. Aydın, Almanya'daki aşırı sağcı terör saldırısında 5 Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini söyledi.

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