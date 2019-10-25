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25 Ekim 2019 Cuma 22:46:38 | Son Güncelleme: 25 Ekim 2019 Cuma 22:49:42

Almanya'da terör örgütü PKK-PYD yandaşları, Frankfurt Havalimanı'nda Türklere saldırdı

Almanya'da terör örgütü PKK/PYD yandaşları, Frankfurt Havalimanı'nda Türklere saldırdı, Chemnitz kentinde de Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) parti binasını işgal etti.

Frankfurt Havalimanı'nda gösteri yapıp, Türk Hava Yolları (THY) işlem gişesini işgal eden terör örgütü yandaşları, kendilerine tepki gösteren Türk yolculara saldırdı.

Eski Avrupa Parlamentosu Milletvekili Ozan Ceyhun, Twitter'dan yaptığı açıklamada, terör yandaşlarının saldırılarına tepki gösterdi.

Havaalanı polisinin tavrını da eleştiren Ceyhun, "PKK ve SDG terör örgütleri mensupları, Frankfurt Havalimanı'nda THY online işlem gişelerini bastı. Polis sadece seyrediyor. Terör propagandası ne zamandır serbest?" ifadelerini kullandı.

İŞGALCİLER, POLİS MÜDAHESİYLE BİNADAN ÇIKARILDI

Öte yandan terör örgütü yandaşları, Chemnitz CDU binasına baskın düzenleyerek yaklaşık 3 saat burayı işgal etti.

Terör örgütünü simgeleyen paçavralar ve siyah maskelerle yüzlerini kapatan yaklaşık 15 kişi, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütlerine yönelik düzenlediği operasyonu ve Almanya'nın dış siyasetteki tutumunu eleştirdi.

Bisiklet zincirleriyle kendilerini zincirleyen ve terör örgütü lehine sloganlar atan işgalciler, yaklaşık 3 saatlik işgalin ardından polis müdahalesiyle binadan çıkarıldı.

Binanın camından terör örgütünü öven sloganlar atan işgalcileri desteklemek amacıyla bina çevresinde küçük bir grubun da toplandığı kaydedildi

AA

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