Almanya'da Kovid-19 nedeniyle vakit namazları cemaatle kılınmayacak

  • Bist 100
    91277.8
  • Dolar
    6,3615
  • Euro
    7,1074
  • Altın
    314,1250
İstanbul
4 / 12
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Konut satışı şubatta yüzde 4.5, yılda 51,4 artış gösterdi Konut satışı şubatta yüzde 4.5, yılda 51,4 artış gösterdi
Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Yoğun kar yağışı uyarısı Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Yoğun kar yağışı uyarısı
Mart kapıdan baktırdı Mart kapıdan baktırdı
Çekirge istilasının ardından bu kez de karınca istilası Çekirge istilasının ardından bu kez de karınca istilası
Çekirge istilası İran'a yönelmişti! O ilimizde görüldü Çekirge istilası İran'a yönelmişti! O ilimizde görüldü
İstilacı çekirge Hakkari'ye geldi İstilacı çekirge Hakkari'ye geldi
Koronavirüs nedeniyle gece eğlence mekanlarının faaliyetleri durdurulacak Koronavirüs nedeniyle gece eğlence mekanlarının faaliyetleri durdurulacak
İran’ı istila eden çekirge sürülerinden bir tanesi Yüksekova’da görüldü İran’ı istila eden çekirge sürülerinden bir tanesi Yüksekova’da görüldü
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Esra Elönü'nün babası umre ziyareti sonrası hayatını kaybetti Esra Elönü'nün babası umre ziyareti sonrası hayatını kaybetti
İDO ile BUDO'da bazı seferlerin iptal edildiği bildirildi İDO ile BUDO'da bazı seferlerin iptal edildiği bildirildi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Koronavirüs sorunu küresel, mücadele ulusaldır Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Koronavirüs sorunu küresel, mücadele ulusaldır
Kara yollarında yeni gelişmeler Kara yollarında yeni gelişmeler
Çin’de koronavirüsün etkisiyle hava kirliliği azaldı: On binlerce insanın hayatı kurtuldu Çin’de koronavirüsün etkisiyle hava kirliliği azaldı: On binlerce insanın hayatı kurtuldu
Korkulan oldu! Koronavirüste kritik eşik geçildi Korkulan oldu! Koronavirüste kritik eşik geçildi
İngiltere'den 'U' dönüşü! İngiltere'de hastane ve süpermaketlere askeri koruma İngiltere'den 'U' dönüşü! İngiltere'de hastane ve süpermaketlere askeri koruma
ABD'de korona aşısı ilke kez insan üstünde test edilecek! ABD'de korona aşısı ilke kez insan üstünde test edilecek!
Son dakika haberi: Dünyayı yakıp geçen salgında şaşırtan gelişme! Yetkili isim duyurdu Son dakika haberi: Dünyayı yakıp geçen salgında şaşırtan gelişme! Yetkili isim duyurdu
Macron'a sunulan koronavirüs raporu korkuttu! Fransa'da 300 ile 500 bin arasında kişi ölebilir Macron'a sunulan koronavirüs raporu korkuttu! Fransa'da 300 ile 500 bin arasında kişi ölebilir
İtalya'dan son dakika haberi: Kullanamayacağımız zamana doğru ilerliyoruz İtalya'dan son dakika haberi: Kullanamayacağımız zamana doğru ilerliyoruz
Almanya'da Kovid-19 nedeniyle vakit namazları cemaatle kılınmayacak Almanya'da Kovid-19 nedeniyle vakit namazları cemaatle kılınmayacak
ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa'dan ortak Suriye açıklaması: Savaş suçluları yargılanacak ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa'dan ortak Suriye açıklaması: Savaş suçluları yargılanacak
Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden cuma ve cemaatle namaz çağrısı! Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden cuma ve cemaatle namaz çağrısı!
CDC'den ABD'ye uyarı: 8 hafta boyunca ülkede 50'den fazla kişinin bir araya gelmesi büyük risk! CDC'den ABD'ye uyarı: 8 hafta boyunca ülkede 50'den fazla kişinin bir araya gelmesi büyük risk!

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

16 Mart 2020 Pazartesi 08:12:40 | Son Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 08:14:41

Almanya'da Kovid-19 nedeniyle vakit namazları cemaatle kılınmayacak

Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Almanya'daki camilerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar, vakit namazlarının cemaatle kılınmayacağı bildirildi.

Genel merkezi Köln'de bulunan DİTİB tarafından yapılan yazılı açıklamada, salgının toplumu tehdit edecek bir boyuta ulaşması, Federal Hükümetin tavsiye ve telkinleri sonucu yeni birtakım tedbirler alınması zaruretinin doğduğu belirtildi.

BİREYSEL İBADETE AÇIK

Açıklamada, "Teşkilatımıza bağlı camilerimizde, bugünden itibaren ikinci bir duyuruya kadar, vakit namazlarının cemaatle kılınmamasının uygun olacağı mülahaza edilmiştir. Bununla birlikte bu süreçte, şimdilik gerekli hijyen ve dezenfeksiyon şartları yerine getirilmesi kaydıyla, camilerimiz bireysel ibadete açık tutulacaktır." ifadesi yer aldı.

- ÖNLEMLER SIKILAŞTIRILIYOR

Almanya’da virüsün yayılmasını engellemek için alınan önlemler arttırılıyor.

Schleswig-Holstein eyaleti, Kuzey Denizi ile Baltık Denizi’nde bulunan ve idaresi eyalete bağlı Sylt, Amrum, Föhr, Fehmarn adaları ile Nordstrand Yarımadası'nı turistler için kapattığını açıkladı.

Hamburg eyaleti, katılımcı sayısına bakılmaksızın tüm etkinliklerin ve toplantıların yapılmasını yasakladı.

BERLİN’DE 50’NİN ÜSTÜNDE KATILIMCISI OLAN TÜM ETKİNLİKLER YASAK

Başkent Berlin’de 50’nin üstünde katılımcısı olan tüm etkinlikler yasaklanırken; 50’nin altındaki etkinlikler için de katılımcı listesinin tutulması zorunlu kılındı.

AĞIR HASTALARA ZİYARETÇİ YASAK

Berlin’de hastane ziyaretleri de sınırlandırıldı. Bu kapsamda, 16 yaş altı ve ağır hastalar dışındakilerin ziyaretçi kabul etmesi yasaklandı. Bu gruplardaki hastalar, günde 1 saat bir ziyaretçi kabul edebilecek.

VAKA SAYISI 4 BİN 838 CAN KAYBI 12 OLDU

Robert Koch Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, ülkede görülen vaka sayısı 4 bin 838, virüsten ölenlerin sayısı ise 12 oldu.

(AA)

EN ÇOK OKUNAN HABERLER