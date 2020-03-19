Almanya'da koronavirüs vaka sayısı 10 bini aştı

Almanya'yı da etkisi altına alan korona, her geçen gün daha da fazla can almaya devam ediyor.

Ülkenin en önemli tıbbi araştırmalar merkezi olan Robert Koch Enstitüsü Başkanı Prof. Lothar Wieler, vatandaşları virüs tehlikesine karşı korunma talimatlarına çok sıkı biçimde uymaya çağırmıştı.



"TEDBİRLERE UYULMAZSA HASTA SAYISI 10 MİLYONA ULAŞABİLİR"

'Biz daha bu salgının başındayız' diyen bilimadamı, "Virüsün etkisi, daha çok haftalar ve aylar sürebilir. 2 yıl da sürebilir, halkın büyük çoğunluğu bu salgını atlatıncaya kadar. Eğer talimat ve tedbirlere uyulmazsa, 2 veya 3 ay içinde hasta sayısı 10 milyona çıkar" şeklinde konuşmuştu.

VAKA SAYISI 10 BİNİ GEÇTİ

Ülkedeki vaka sayısı son 24 saatte 2 bin 800 arttı ve toplam vaka sayısı 10 bin 999'a yükseldi. Almanya, Güney Kore ve Fransa'yı geride bırakarak Çin, İtalya, İran ve İspanya'nın ardından beşinci sıraya yükseldi.