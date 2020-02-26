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26 Şubat 2020 Çarşamba 00:06:18 | Son Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 00:07:01

Almanya'da, koronavirüs tehlikesi nedeniyle Uluslararası Hırdavat Fuarı iptal edildi

Almanya Köln'deki Uluslararası Hırdavat Fuarı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tehlikesi nedeniyle iptal edildi.

Almanya'nın Köln kentinde 1 Mart'ta açılması planlanan Uluslararası Hırdavat Fuarı (Eisenwarenmesse), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tehlikesi nedeniyle iptal edildi.

Sektöründe dünyanın en büyük fuarı kabul edilen ve Türkiye'den de çok fazla firmanın katıldığı fuarı düzenleyen organizatör firma tarafından yapılan açıklamada, 1 Mart'ta başlaması ve 4 gün sürmesi planlanan fuarın iptal edildiği belirtildi.

Açıklamada, koronavirüsün Asya ülkelerinden sonra İtalya'da da görüldüğü hatırlatıldı. Açıklamada, fuarın şubat 2021'de yapılmasının planlandığı kaydedildi.

Köln Fuar Merkezi'nde her iki yılda bir düzenlenen ve dört gün süren fuara, bin 200'ü Çin'den olmak üzere yaklaşık 3 bin firmanın katılması öngörülüyordu.

AA

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