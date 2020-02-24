24 Şubat 2020 Pazartesi 19:40:19 | Son Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 19:41:36
Almanya'da karnaval alanına araçlı saldırı! 15 kişi yaralandı
Almanya'da bir aracın, karnaval yürüyüşüne daldığı ve 15 kişinin yaralandığı belirtildi.
Almanya’nın Kassel kentinde bir araç, karnavalda geçit töreni sırasında kalabalığa daldı.
15 KİŞİ YARALANDI
Aralarında çocukların da bulunduğu 15 kişiyi yaralayan sürücü, gözaltına alındı. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
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