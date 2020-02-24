Almanya'da karnaval alanına araçlı saldırı! 15 kişi yaralandı

Almanya’nın Kassel kentinde bir araç, karnavalda geçit töreni sırasında kalabalığa daldı.

15 KİŞİ YARALANDI

Aralarında çocukların da bulunduğu 15 kişiyi yaralayan sürücü, gözaltına alındı. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.