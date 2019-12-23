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23 Aralık 2019 Pazartesi 16:31:38 | Son Güncelleme: 23 Aralık 2019 Pazartesi 17:30:50

Almanya'da camiye domuzlu mektup!

Avrupa'da Müslümanlara ve İslam dinine saldırılar artarak devam ediyor. Almanya'nın Duisburg kentinde bulunan ve Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı olan Muradiye Camii'ne üzerinde domuz fotoğrafı ve fotoğrafın altında da Müslümanlara, Türklere ve Araplara hakaretler içeren bir mektup gönderildiği bildirildi.

Posta yolu ile Cumartesi günü camiye gönderilen mektupta, bir domuz fotoğrafı ve fotoğrafın altında da Müslümanlara yönelik hakaret içeren ifadeler yer aldı.

TÜRK VE ARAPLARA ÇİRKİN SÖZLER

Yazının devamında Türk ve Araplara yönelik çirkin ifadelere yer verildi. Mektubun Münih şehrinden postaya atıldığı anlaşılırken, mektupta yer alan gönderici ismi ve adresinin sahte olduğu tahmin ediliyor. Mektubu gönderenler ise kendilerini, Prinz Eugen Gruppe(PEG) olarak tanıtıyor.

CAMİ DERNEĞİ TÜRKİYE'YE BİLGİ VERDİ

Cami derneği yönetimi, bu çirkin gelişme ile ilgili Türkiye Cumhuriyeti Düsseldorf Başkonsolosluğu'nu, DİTİB Merkezine ve Din Hizmetleri Ataşeliği'ne bilgi verdi. Yarın sabah da Duisburg Polisine giderek konuyu emniyet birimlerine de ileteceklerini belirttiler. Cami yönetimi ve cemaatinin, bu çirkin mektubun ardından büyük bir endişe içerisinde oldukları öğrenildi.

DHA

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