Almanya'da camiye bomba ihbarı

Almanya'nın Baden Württemberg eyaletindeki Villingen Schwenningen şehrinde bir camiye yapılan bomba ihbarının asılsız olduğu anlaşıldı.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Villingen Schwenningen Merkez Camisi'ne "Combat18" isimli Neonazi terör örgütü imzasıyla yerel saatle 11.50'de gönderilen elektronik postada, camide bomba olduğu ve saat 15.45'te patlatılacağı tehdidinde bulunuldu.

Terör örgütü mensuplarınca camiye gönderilen elektronik postada şu ifadelere yer verildi:

"Caminin ana giriş kapısı yakınlarına siyah bir spor çantası içine yerleştirdiğimiz 2 kilogram el yapımı TNT bomba, uzaktan kumandayla tarafımızdan patlatılacaktır. Böylece cami ve içinde bulunan insanlar havaya uçurulacaktır. Bu postayı aldıktan sonra faciayı önlemek için ve insan hayatlarını kurtarmak için çok zamanınız olacak. Bu ülkede vatanperverliği yok etmenin bedelinin ne olduğunu göreceksiniz."

Camilere yönelik son 2 haftada 9 asılsız bomba ihbarı



Söz konusu tehdidin polise bildirilmesi üzerine cami boşaltılıp çevrede güvenlik önlemi alındıktan sonra, uzman polis ekipleri camide bomba araması yaptı.

Öğle namazı kılınamayan camide bomba bulunamayınca saat 16.00'dan itibaren güvenlik çemberi kaldırılarak cami tekrar ibadete açıldı.

Almanya'da son 2 haftada camilere yönelik 9 asılsız bomba ihbarı yapıldı.

(AA)