16 Temmuz 2019 Salı 07:27:23 | Son Güncelleme: 16 Temmuz 2019 Salı 07:27:58
Almanya'da cami saldırısı
Almanya'nın Köln kentindeki Chorweiler Camisi'ne giren saldırganlar, hizmet binasına zarar verdi, yardım kutularını kırdı
Almanya'nın Köln kentinde bir camiye giren kimliği belirsiz kişilerce hizmet binasına zarar verildi, yardım kutuları kırıldı.
Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine bağlı Chorweiler Camisi'ne giren 3 kişi camiye maddi zarar verdi.
Güvenlik kamerasının kaydettiği saldırganlar yönetim odası ve hizmet binasına zarar verdi, yardım kutularını kırıp kaçtı.
Saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
(AA)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AP Başkanı Sassoli ile telefonla görüştü
- ABD Temsilciler Meclisinden Suudi Arabistan'ı hedef alan iki tasarı
- Diyanet Merkezi'nde 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu
- Endonezya'nın Bali adasında 5,7 büyüklüğünde deprem
- Fransa Cumhurbaşkanı Macron: AB daha hızlı ve etkin kararlar almalı