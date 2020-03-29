29 Mart 2020 Pazar 00:41:20 | Son Güncelleme: 29 Mart 2020 Pazar 00:42:30
Almanya'da bir Türk daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Almanya'nın başkenti Berlin'de yaşayan bir Türk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre, ölen 74 yaşındaki Türk vatandaşı Y.K'nın cenazesi Almanya'da defnedilecek.
Y.K'nın eşi ve çocuğunun da koronavirüs nedeniyle hastanede yattıkları öğrenildi.
Bu vefatın ardından, Almanya'da yeni tip koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 7'ye yükseldi.
AA
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