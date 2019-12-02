Almanya'da bir müze soygunu daha: Stasi Müzesi’ndeki komünizm dönemine ait madalyalar ve mücevherler çalındı

Almanya’nın başkenti Berlin'de, Doğu Almanya Devlet Güvenlik Bakanlığı Stasi’nin eski merkezinde bulunan müzede cumartesi gecesi soygun yaşandı. Hırsızların zemin kattaki bir pencereyi kullanarak müzeye girdiği belirtildi.

Stasi Müzesi Müdürü Jörg Drieselmann, çalınan eşyaların değerinin ‘birkaç bin euro’ olduğunu söyledi. Sekiz-dokuz adet nişanın çalındığını söyleyen Drieselmann, bazı madalyaların tıpkıbasım olduğunu da ekledi. Karl Marx ve Lenin nişanlarının da çalınan eşyalar arasında yer aldığı belirtildi.

15 dakika sürdü, görevliler devriye yapmıyordu

Soygunun sadece 15 dakika kadar sürdüğünü belirten Drieselmann, güvenlik görevlilerinin rutin kontrollerini gerçekleştirmediği aktardı.

İnci küpeler, altın saatler ve değerli taşlar gibi mücevherler de çalındı. Kayıplara karışan hırsızlar aranırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Devlet Güvenlik Bakanı Erich Mielke'nin çalışma odasının da bulunduğu bina, onarım çalışmalarından sonra 2012'de Berlin Stasi Müzesi olarak hizmet vermeye başladı. Stasi tarafından el konulan bazı değerli parçalar sahiplerine iade edilmiş ancak sahiplenilmeyen mücevherler burada sergilenmeye başlamıştı.

Dresden’de de 25 Kasım’da Avrupa'nın en eski ve en büyük hazinelerinden birine ev sahipliği yapan Grünes Gewölbe müzesine hırsız girmişti. Yaklaşık 1 milyar euro'ya eş değer (yaklaşık 6 milyar 320 milyon lira) hazine ve tarihi eser çalınmıştı. Müze hırsızlarını ihbar edene yarım milyon euro ödül verileceği duyurulmuştu.