Almanya'da bir müze soygunu daha

PENCEREDEN GİRDİLER

Hırsızların zemin kattaki bir pencereyi kullanarak müzeye girdiği öğrenilirken, Stasi Müzesi Müdürü Jörg Drieselmann, Karl Marx ve Lenin nişanelerinin de çalınan eşyalar arasında yer aldığını belirtti. Drieselmann, çalınan eşyaların değerinin ‘birkaç bin euro’ olduğunu söyledi. Kayıplara karışan hırsızlar her yerde aranırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.