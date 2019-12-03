03 Aralık 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 02 Aralık 2019 Pazartesi 22:35:31
Almanya'da bir müze soygunu daha
Dresden kentindeki bir milyarlık müze soygunu şokunu atlatamayan Almanya’da bu kez de Berlin’de bulunan Stasi Müzesi’ndeki komünizm dönemine ait madalyalar ve mücevherler çalındı.
PENCEREDEN GİRDİLER
Hırsızların zemin kattaki bir pencereyi kullanarak müzeye girdiği öğrenilirken, Stasi Müzesi Müdürü Jörg Drieselmann, Karl Marx ve Lenin nişanelerinin de çalınan eşyalar arasında yer aldığını belirtti. Drieselmann, çalınan eşyaların değerinin ‘birkaç bin euro’ olduğunu söyledi. Kayıplara karışan hırsızlar her yerde aranırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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