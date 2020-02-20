Almanya'da 5'i Türk 10 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda şok ayrıntılar! Katilin notları ortaya çıktı



Almanya'da 10 kişinin ölümüne, 5 kişinin yaralanmasına neden olan saldırıların faili Tobias Rathjen isimli Alman vatandaşının kendi internet sitesinde yazdığı "Alman halkına mesaj" başlıklı notlarda bu katliama ilişkin düşüncelerini 1999 yılından beri dile getirdiği öğrenildi. Gizli ve bugün bildiğimiz FBI, CIA, MOSSAD, MI6 gibi resmi istihbarat örgütlerinden farklı ve adı bilinmeyen bir istihbarat organizasyonu tarafından izlendiği iddiasıyla defalarca Alman polisine bizzat karakola giderek ihbarda bulunduğu da anlaşılan saldırganın notlarında tüyler ürperten ifadeler var. Saldırganın özellikle Türkler ve Kuzey Afrikalıları yok etmek gerektiğine yönelik düşüncelerini kaleme aldığı bu notlarda dikkat çeken bölümler:

1999 YILINDA TÜRKLER, FASLILAR, LÜBNANLILAR VE KÜRTLERE KARŞI IRKÇI NEFRET

1999 yılına atlamak istiyorum, çünkü bankacılık çıraklığından eski bir meslektaşımla benim için birçok açıdan önemli olan bir tartışma vardı. O zamanlar 22 yaşındaydım ve Frankfurt'taki yeni dairesinde onunla tanıştım ve çeşitli şeyler hakkında konuştum. Burada anlatacaklarım elbette ki tam ifadeye göre değil, temel içeriğin bir özeti.

Konuşmamızın konularından biri suç, ya da daha genel olarak Türkler, Faslar, Lübnanlılar, Kürtler, vb. Gibi bazı etnik grupların kötü davranışıydı.

İkimiz arasında bu konuda zaten bir fikir birliği vardı.

İkimizin de benzer kişisel deneyimleri vardı, bu da bu etnik gruplardan kaçınma ile sonuçlandı.

BANKA SOYGUNUYLA BÜYÜYEN NEFRET

Bugünün bakış açısına göre, bu kişisel deneyimleri, okuldan eve dönüş yolunda kasıtlı olarak yapılan provokasyonlar veya diskoda aptalca dönüp çarpma gibi "zararsız" olarak tanımlayabilirim. Zararsız çünkü yaralanma şeklinde kişisel bir hasar veya değerli eşya kaybı meydana gelmedi. Bununla birlikte, okuldan veya diğer tanıdıklardan bıçak saldırılarına, gerçek fiziksel saldırılara ve yaralanmalara varan sonuçlarla karşılaşanlar oldu. Örneğin, gazetelerde, 5 yabancının bir Alman ile kavgası ve ağır yaralanmalar ve hatta ölümler okuyabilirsiniz.

Bir banka memuru olarak çıraklık sırasında, bir banka soygununu ilk elden deneyimleyebildim. Ve polis karakolunda suçlulara ilişkin arşivlerde teşhis sırasında yaklaşık yüzde 90'ı Alman olmayan yüzlerce potansiyel şüphelinin dizin kartlarına tanıklık edebildim. Bu Alman olmayanlar çoğunlukla güney ülkeleri, yani Türkler ve Kuzey Afrikalılardı.

"Almanlar" ile yabancılarınkiyle karşılaştırılabilir hiçbir deneyim yaşanmadığından, tüm bu deneyimlerden ve izlenimlerden şahsen bir sonuç çıkarmıştım.

Bu farkındalık birkaç adımdan oluşuyordu:

Her şeyden önce kendime böyle etnik grupların ülkemde nasıl olabileceğine dair temel soruyu sordum.

Tersine, kendi halkımı, bu dünyanın sunduğu şeylerin en iyi ve en güzel doğup büyüdüğü ülke olarak tanımıştım. Bu noktada, tüm bilimsel alanlardaki tüm başarıları listelemek mümkün değil, ama gerçekler zaten kendi adına konuşuyor...

Bu insanlar bu gezegende özellikle çok sayıda olduğundan ve açıkça daha fazla yayılmaktan gönüllü olarak vazgeçmeye istekli olmadıkları veya aksine, şaşırtıcı olmamakla birlikte kendilerini özellikle büyük buldukları için, bu problemin çözülmesi gerekir.

KATİLE GÖRE YOK EDİLMESİ GEREKEN 24 HALK!

Daha sonraki sonucum:

Bu nedenle, bu insanların ülkemizden tamamen uzaklaştırılması için bir çaba artık bir çözüm olamaz, çünkü belirli etnik grupların varlığı kendi başına temel bir hatadır ve sorun sadece gelecek nesillere kaydırılmaktadır. Böyle bir problemle hiç uğraşmam gerekmiyor ve gelecek nesiller de böyle bir problemle hiç uğraşmak zorunda kalmamalı.

Bu nedenle, şu halkların tamamen yok edilmesi gerektiğini söyledim: Fas, Cezayir, Tunus, Libya, Mısır, İsrail, Suriye, Ürdün, Lübnan, tüm Suudi Yarımadası, Türkiye, Irak, İran, Kazakistan, Türkmekistan, Özbekistan, Hindistan, Pakistan, Afganistan, Bangladeş, Vietnam, Laos, Kamboçya ve Filipinler.

ÖNCE HALKLAR SONRA ÜLKELERİ YOK ETMEK! "NÜFUSU YARI YARIYA HAYAL EDEBİLİYORUM"

Ve bu sadece kaba temizlik olurdu. Bundan sonra, geri kalan Afrika ülkelerini, Güney ve Orta Amerika'yı, Karayipleri ve elbette kendi halkınızı etkileyen ince bir temizlik olmalı.

Bugün Alman pasaportu olan herkesin safkan ve değerli olmadığını belirttim; Nüfusu yarı yarıya hayal edebiliyorum.

"BİRKAÇ MİLYAR DA OLSALAR ORTADAN KALDIRACAĞIM"

Bunu gerçeğe dönüştürmek için bir düğme varsa, hemen basardım, o kadar çabuk göremediniz ki. Benim için tek şart, bunun bir saniyeden diğerine gerçekleşmesi gerektiğidir. Burada birkaç milyardan bahsediyor olsak bile, tüm bu insanları ortadan kaldıracağım, ama özellikle "bilmeceyi çözmek" için tek bir nihai hedefimiz olduğu göz önüne alındığında yapılması gerekiyor.

KATİL KAÇ YAŞINDA?

Kendi sitesinde yer alan biyografisine göre katil, 1977 yılında Hanau'da doğdu. Aynı yerde ilk ve orta öğretimini tamamlandı. Yüksekokulu tamamladıktan sonra Frankfurt'ta bankacılık eğitimi aldı. 2000 yılında ise Bavyera'da bulunan Bayreuth'da işletme yönetimi eğitimine başladı. Bu okulu 2007 yılı bahar aylarında tamamladı.