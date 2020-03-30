30 Mart 2020 Pazartesi 09:39:01 | Son Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 09:41:15
Almanya'da 5 Türk daha koronadan hayatını kaybetti!
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dünyada ve Türkiye'de can almaya devam ediyor. Almanya'da 5 Türk vatandaşının daha yeni tip koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.
Almanya'daki yerel makamlardan edinilen bilgiye göre, Türk vatandaşı 5 erkek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.
Söz konusu kişilerin bazılarının eş ve çocuklarında da virüse rastlandığı öğrenildi.
Bu ölümlerin ardından Almanya'da Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 12'ye yükseldi.
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