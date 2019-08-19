Almanya'da  'kara liste' korkusu

Geçtiğimiz günlerde koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti’nin, arandıkları halde yüzlerce Neonazi şüphelisinin ellerini kollarını sallayarak gezdiğini ve bu kişilerin silah ruhsatlarının iptal edilmediğini açıklaması ülkede büyük bir tartışma yarattı.

BİNLERCE KİŞİ TEHLİKEDE

Alman basınında, söz konusu ırkçı örgütlerden birinin hedefe koyduğu isimlerin bulunduğu bir “kara liste”paylaşıldı. Listede sadece isimlerin bulunmadığı aynı zamanda adreslerin yer aldığı ve kişilere ilişkin yorumların yapıldığı da görüldü. Haberlerde, ülkede aşırı sağcı örgütler tarafından tarafından hazırlanmış çok sayıda “kara liste” bulunduğu belirtildi.

MERKEL HÜKÜMETİ İLGİSİZ

Almanya İçişleri Bakanlığı’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Şimdiye kadar henüz listedeki kişilerin somut bir tehlikeyle karşı karşıya olduklarına dair bir dayanak bulunmadı” denildi. Federal Emniyet Teşkilatı'na göre de listede yer alan kişi ve kurumlara yönelik bir tehdit bulunmuyor. Listelerde isimleri bulunan kişiler ise yapılan açıklamaları eleştirdi.