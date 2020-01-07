Almanya, Irak'taki askerlerini Ürdün ve Kuveyt'e taşıyacağını duyurdu

Irak Meclisinde yapılan olağanüstü oturumda, oy çokluğuyla ABD ve diğer yabancı güçlerin ülkeden çıkarılmasına karar verildi. Meclis'ten yapılan açıklamada, kararın uygulanması yükümlüğünün hükümette olduğu belirtildi.

ALMANYA GÜÇLERİNİ ÇEKİYOR

Star.com.tr'de yer alan haberde, Irak Meclis kararından bir gün sonra (bugün) Alman hükümeti Irak'taki küçük askeri birimlerin bazılarının komşu ülkeler Ürdün ve Kuveyt'e taşıyacağını açıkladı.

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer ve Dışişleri Bakanı Heiko Maas Bağdat ve Taji'de konuşlanan birliklerin geçiçi olarak azaltılacağını duyurdu.

120 kadar Alman askerinden 30'u yeniden konuşlandırılırken, taşınan askerler eğitimlerin devam etmesi halinde geri geleceği tahmin ediliyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel dün Irak Başbakanı Adel Abdul Mehdi ile görüşmüş ve terörle mücadelede Irak ile AB arasındaki işbirliğinin devam etmesinin önemini vurgulamıştı.

Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin açıklamalarda bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass, Orta Doğu'da gerilimi azaltmak için İran'la doğrudan görüşülmesini umut ettiğini açıkladı.

ALMAN ASKERLERİ IRAK'TA NE YAPIYOR?

ABD-İran arasındaki gerilim nedenyile Almanya'nın Irak'ta bulunan askeri varlığını güçlendireceğine dair iddialar, Almanya tarafından yalanlanmıtı ve Irak'taki askerlerin DEAŞ'la mücadele kapsamında eğitim misyonlarını sürdürdüğü belirtilmişti.

İddialara yanıt veren Mass, 'Alman silahlı kuvvetleri sahada Irak birliklerine önemli eğitimler veriyor. Alman birliklerinin güvenliğinin ana önceliğimiz. Bu yüzden eğitimleri Cuma günü durdurduk.' ifadelerini kullanmıştı.

Mass ayrıca, şu ana kadar Almanlara karşı herhangi bir tehdidin söz konusu olmadığını dile getirdi.