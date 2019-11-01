Almanya İçişleri Bakanlığı, camilerin korunması sorumluluğunu kendi üstünden attı

  • Bist 100
    98462.7
  • Dolar
    5,7160
  • Euro
    6,3797
  • Altın
    277,8680
İstanbul
16 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Sonhabarın en sakin rotaları... Oksijeni bol kasabalar Sonhabarın en sakin rotaları... Oksijeni bol kasabalar
Son dakika... Gelir Vergisi Kanunu ile ilgili değişiklikleri içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi Son dakika... Gelir Vergisi Kanunu ile ilgili değişiklikleri içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi
20 derdin devası alabaş 20 derdin devası alabaş
Babasının mezar taşı ayaklar altında  Babasının mezar taşı ayaklar altında 
Düşeslere yeni elbise yasağı: Eskileri giyeceksiniz Düşeslere yeni elbise yasağı: Eskileri giyeceksiniz
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Büyük bir oyunu bozduk Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Büyük bir oyunu bozduk
Ünlü şarkıcıya Clinton davası Ünlü şarkıcıya Clinton davası
Avrupa'da kara büyü alarmı Avrupa'da kara büyü alarmı
Kampanya büyük ses getirdi... Çevreci Musk  Kampanya büyük ses getirdi... Çevreci Musk 
Çok konuşuldu: Böyle moda mı olur!  Çok konuşuldu: Böyle moda mı olur! 
İran'dan ABD'ye "nükleer anlaşmaya dön" çağrısı İran'dan ABD'ye "nükleer anlaşmaya dön" çağrısı
Sarp Sınır Kapısı'nı 10 ayda 5 milyon 825 bin yolcu kullandı Sarp Sınır Kapısı'nı 10 ayda 5 milyon 825 bin yolcu kullandı
"Gri Liste"deki Karker kod adlı Muhacir Duman adlı terörist etkisiz hale getirildi "Gri Liste"deki Karker kod adlı Muhacir Duman adlı terörist etkisiz hale getirildi
Van'ın Gürpınar ilçesinde iki terörist etkisiz hale getirildi Van'ın Gürpınar ilçesinde iki terörist etkisiz hale getirildi
İngiliz istihbarat teşkilatı yakınına bırakılan şüpheli araç nedeniyle çevredeki yollar trafiğe kapatıldı İngiliz istihbarat teşkilatı yakınına bırakılan şüpheli araç nedeniyle çevredeki yollar trafiğe kapatıldı
ABD'de bir kadın beslediği piton tarafından boğuldu ABD'de bir kadın beslediği piton tarafından boğuldu
ABD ordusu Aynularab'ın güneyindeki üsse geri döndü ABD ordusu Aynularab'ın güneyindeki üsse geri döndü
Almanya İçişleri Bakanlığı, camilerin korunması sorumluluğunu kendi üstünden attı Almanya İçişleri Bakanlığı, camilerin korunması sorumluluğunu kendi üstünden attı
Volkan Demirel: Antrenörlükte idolüm yok Volkan Demirel: Antrenörlükte idolüm yok
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Artık eski dünya yok, eski Türkiye yok TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Artık eski dünya yok, eski Türkiye yok
Interpol'ün aradığı DEAŞ'lı 2 kadın Kilis'te yakalandı Interpol'ün aradığı DEAŞ'lı 2 kadın Kilis'te yakalandı
DEAŞ operasyonunda 3'ü kadın 11 şüpheli gözaltına alındı DEAŞ operasyonunda 3'ü kadın 11 şüpheli gözaltına alındı
Bursa'da denizi kirleten yata 63 bin lira ceza Bursa'da denizi kirleten yata 63 bin lira ceza
Kars Sarıkamış'ta ayı saldırısına uğrayan kişi yaralandı Kars Sarıkamış'ta ayı saldırısına uğrayan kişi yaralandı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

01 Kasım 2019 Cuma 19:17:02 | Son Güncelleme: 01 Kasım 2019 Cuma 19:17:50

Almanya İçişleri Bakanlığı, camilerin korunması sorumluluğunu kendi üstünden attı

Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Alter, Camilere yönelik koruma önlemlerinin alınmasına ilişkin "Bu görev eyaletlerindir." dedi.

Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Steve Alter, ülkedeki camilerin korunmasındaki sorumluluğun eyalet yönetimlerinde bulunduğunu söyledi.

Sözcü Alter, Berlin'deki Basın Evi'nde düzenlenen basın toplantısında, AA muhabirine, son dönemde camilere yönelik tehditlerin artmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in geçmişte ve son haftalarda dini kuruluşlara yönelik saldırılarla ilgili endişesini açık şekilde dile getirdiğini belirten Alter, geçen ay Halle kentinde bir sinagoga yapılan saldırıdan sonra bu endişenin güçlü şekilde ifade edildiğini vurguladı.

Alter, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu, elbette diğer dini kuruluşlar için de geçerli. Prensip olarak eyaletlerdeki kurumlar, kendi sorumluluk alanlarındaki binaların korunmasını, Federal Suç Dairesinin hazırladığı rapora göre değerlendirmesini, nerede ve nasıl önlem alacağını belirlemesi gerekir. Buna Almanya İçişleri Bakanlığı karar veremez. Bu görev eyaletlerindir."

"Müslümanlar kendilerini güvende hissetmiyor"

Almanya İslam Konseyi (IR) Başkanı Burhan Kesici ise yerel düzeydeki güvenlik önlemlerinin alınmasının Almanya'da eyaletlerin görev kapsamına girdiğini bildiklerini söyledi.

İçişleri Bakanlığından, Müslümanların kendilerini güvende hissedebileceği Almanya için genel bir plan hazırlanmasını talep ettiklerini aktaran Kesici, böyle bir planın herkes tarafından ciddiye alınacağını ve Müslümanları da rahatlatabileceğini vurguladı.

Kesici, bu yıl Almanya'da 80'nin üzerinde camiye saldırı yapıldığını anımsatarak, "Almanya'da güvenlik durumu çok gergin. Müslümanlar kendilerini güvende hissetmiyor." dedi.

Güvenlik birimleriyle yaptıkları görüşmelerde, camilerin ve Müslümanların korunmasına ilişkin yeterli düzeyde bir planın bulunmadığını gördüklerini belirten Kesici, Müslüman derneklere yeteri düzeyde bilgi verilmediğini, güvenlik birimlerinin daha fazla Müslüman derneklerle iş birliği içinde bulunmaları gerektiğini kaydetti.

Son haftalardaki artan saldırılar

Almanya'da özellikle son haftalarda saldırıların arttığı görüldü.

Bad Salzufen kentinde 11 Ekim'de, Herne'de 15 Ekim'de, Leipzig'de 16 Ekim'de ve Dortmund kentinde 21 Ekim'de camilere saldırı yapılmış, 28 Ekim'de Berlin'deki bir camiye İslam düşmanlığı içeren mektup gönderilmiş, 30 Ekim'de Schwelm kentindeki bir cami inşaatına kesik domuz kafası bırakılmış, dün de Wassenberg'deki bir camiye dışkı sürülerek kirletilmişti.

Dün ayrıca Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Merkez bünyesindeki Köln Merkez Camisi'ne yönelik bomba ihbarı yapılmasının ardından cami boşaltılmış ancak ihbar asılsız çıkmıştı. 

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ