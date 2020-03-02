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02 Mart 2020 Pazartesi 15:29:29 | Son Güncelleme: 02 Mart 2020 Pazartesi 15:29:53

Almanya İçişleri Bakanı Seehofer, koronavirüs nedeniyle Merkel'in elini sıkmadı

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, koronavirüs salgını nedeniyle Başbakan Angela Merkel'in uzattığı eli sıkmadı.

Başbakanlıkta düzenlenen uyum zirvesinde salona giren Angela Merkel, hiç kimseyle tokalaşmadan yerine geçti. 

Ancak oturduğu yerin hemen yanında İçişleri Bakanı Horst Seehofer'i gören Merkel, bakana doğru elini uzattı. Seehofer ise ''Hayır hayır'' diyerek Merkel'in kendisine uzattığı eli sıkmadı. Merkel de gülümseyerek, "Sahi, anlıyorum" diyerek koltuğuna oturdu.

Merkel'in yanında bulunan Uyum Bakanı Annette Widmann-Mauz ise tokalaşmak yerine iki ellerini göğsüne doğru yaslayarak Seehofer'i selamladı ve yerine geçti.

İçişleri Bakanı Seehofer, koronavirüs salgını nedeniyle geçen haftadan itibaren hiç kimseyle tokalaşmama kararı almıştı.

(AA)

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