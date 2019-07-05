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05 Temmuz 2019 Cuma 20:42:00 | Son Güncelleme: 05 Temmuz 2019 Cuma 20:44:24

Almanya Hamburg kentinde DİTİB camisine saldırısı düzenlendi

Almanya'nın Hamburg kenti yakınlarındaki Schleswig kasabasındaki DİTİB camisine yapılan saldırıda, Kur'an-ı Kerim yırtılarak tuvalete atıldı, musluklar çıkarılıp sabunluklar kırılarak camiye zarar verildi.

Almanya'nın Hamburg kenti yakınlarındaki Schleswig kasabasındaki bir camide Kur'an-ı Kerim'i yırtarak tuvalete atan saldırganlar, muslukları çıkarıp sabunlukları kırarak camiye zarar verdi.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Schleswig Veysel Karani Camisi'ne çarşamba günü 9.30-11.00 saatleri arasında yapılan saldırı, Flensburg Emniyet Müdürlüğünün bugün yayımladığı basın bülteniyle ortaya çıktı.

Camiye giren kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin, Kur'an-ı Kerim'i paramparça ederek tuvalete attığı, musluk ve sabunlukları kırarak hasara neden olduğu kaydedildi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, camiye yapılan saldırıyla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtilerek, olayın aydınlatılması için çevre sakinlerinden yardım istendi.

AA

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