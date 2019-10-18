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18 Ekim 2019 Cuma 17:29:57 | Son Güncelleme: 18 Ekim 2019 Cuma 17:30:51

Almanya Dışişleri Bakanı Maas: Silahların susması iyi

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Suriye'nin kuzeyinde yürütülen Barış Pınarı Harekatı sonrası Türkiye ile ABD arasında varılan anlaşmaya ilişkin, "Silahların susması iyi. Barışçıl, açık bir diyalog şimdi daha önemli." dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Bangladeşli mevkidaşı Abdul Momen ile yapacağı görüşme öncesi düzenlenen basın toplantısında, Türkiye ile ABD arasında varılan anlaşma ile Brexit konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Suriye'nin kuzeyinde yürütülen Barış Pınarı Harekatı sonrası Türkiye ile ABD arasında varılan anlaşmaya ilişkin Maas, "Silahların susması iyi. Barışçıl, açık bir diyalog şimdi daha önemli. Sorunlar, barışçıl müzakerelerle konuşulabilir." ifadelerini kullandı.

Maas, AB ile İngiltere arasında varılan Brexit uzlaşmasıyla ilgili ise şunları söyledi:

"Bu uzlaşı, anlaşmalı ayrılma için olağanüstü ve çok önemli bir adım. İngiltere Parlamentosunun, bu hassas konudaki sorumluluğun bilincinde olduğunu biliyorum. Bundan sonra sürecin nasıl devam edeceği konusunda açık işaretlere ihtiyacımız var. Artık siyasi manevra dönemi geçti."

"Almanya, Myanmar'a baskı yapsın"

Bangladeş Dışişleri Bakanı Momen de ülkesinin Myanmar'dan 1,1 milyon sığınmacı aldığına dikkati çekerek, bu sığınmacıların geri alınması için Almanya'nın Myanmar'a baskı yapmasını istedi.

Bangladeş'in çok zengin bir ülke olmadığını belirten Momen, şöyle konuştu:

"İnsanlar, Myanmar'dan kaçmak zorunda kaldı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra büyük bir soykırım yaşanmasına sığınmacıları kabul ederek engel olduk. Ancak bu sığınmacıları daha fazla barındıramayız. Myanmar, iki yıldır bu sığınmacıları alacağını söyledi ama bir tanesini bile almadı. Bu konuda Almanya, Myanmar'a sığınmacıları geri alması için baskı yapsın. Yoksa bu şiddet ve terör olaylarının artmasına neden olabilir ve terörün sınırı da yoktur."

Momen, küresel ısınma nedeniyle suların yükselmesi sonucu ülkesinin yüzde 25'inin sular altında kalacağı endişesini taşıdıklarını vurgulayarak, "13 milyon insan yerinden taşınmak zorunda kalacak. O nedenle iklim değişimiyle mücadele konusu önemli." değerlendirmesinde bulundu.

(AA)

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