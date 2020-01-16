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16 Ocak 2020 Perşembe 20:25:00 | Son Güncelleme: 16 Ocak 2020 Perşembe 20:53:14

Almanya'dan flaş Libya açıklaması: Hafter mevcut ateşkese uyacağına söz verdi

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Libya'daki duruma ilişkin, "Hafter mevcut ateşkese uyacağına söz verdi." açıklamasında bulundu. Hemen ardından Merkel ise: "Hafter'in ateşkese uymayı sürdürmeye hazır olması iyi haber" açıklamasında bulundu.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’in mevcut ateşkese uyacağına söz verdiğini açıkladı.

Bingazi’de Hafter ile görüşen Maas, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hafter’in Berlin’de 19 Ocak’ta düzenlenecek Libya Konferansı’nın başarılı olmasına katkı sağlamaya ve prensip olarak konferansa katılmaya hazır olduğunu söylediğini aktardı.

Maas, "Hafter mevcut ateşkese uyacağına söz verdi." ifadesini kullandı.

MERKEL'DEN HAFTER AÇIKLAMASI

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’in mevcut ateşkese uymayı sürdürmeye hazır olmasının iyi haber olduğunu söyledi.

Merkel, Berlin’de Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında bir soru üzerine Hafter’in ateşkese uyacağı yönündeki açıklamasını değerlendirdi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın bugün Hafter ile görüştüğünü anımsatan Merkel, "Öncelikle Hafter’in ateşkese uymayı sürdürmeye hazır olması iyi haberdir." dedi.

Merkel, Libya Konferansı’nda da her şeyden önce BM kapsamındaki silah ambargosuna uyulmasını sağlamak istediklerini kaydetti.

MAAS BİNGAZİ'DE HAFTER İLE GÖRÜŞTÜ

Bingazi’de bugün Hafter ile 3 saatlik görüşmenin ardından açıklama yapan Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Hafter’in mevcut ateşkese uymaya söz verdiğini açıklamıştı.

Maas ayrıca, Hafter’in Libya Konferansı’na prensipte katılmaya hazır olduğunu ifade etmişti.

LİBYA KONFERANSI 19 OCAK'TA

Şansölye Merkel, 19 Ocak Pazar günü yapılacak Libya Konferansı için devlet ve hükümet başkanları seviyesinde davette bulunmuştu.

Konferansa Türkiye, ABD, Rusya, İngiltere, Fransa, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri, Kongo Cumhuriyeti, İtalya, Mısır, Cezayir'in yanı sıra BM, Avrupa Birliği, Afrika Birliği ve Arap Birliği temsilcilerinin katılacağı, BM nezdindeki meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac ve Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin liderli Halife Hafter'in de konferansa davet edildiği belirtilmişti.

Daha önce Libya konusunda yürütülen Berlin Süreci kapsamında çalışma düzeyinde 5 toplantı yapılmıştı.

AA

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