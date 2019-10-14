14 Ekim 2019 Pazartesi 14:17:11 | Son Güncelleme: 14 Ekim 2019 Pazartesi 14:18:17
Almanya Dışişleri Bakanı Maas: Ankara ile diyalog devam etmeli
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin, "Ankara ile diyalog devam etmeli" dedi.
Lüksemburg'da yapılan Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları toplantısı öncesinde konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Ankara ile diyaloğun devam etmesi gerektiğini söyledi. Türkiye ile diyaloğu sürdürmenin önemli olduğunu belirten Maas, bundan bir sonuç çıkmaması durumunda başka önlemler üzerine düşünülebileceğini ifade etti.
(İHA)
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