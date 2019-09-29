Almanya’dan Interpol’e baskı

İtalya’da serbest bırakılan şüpheli, terör örgütü üyeliğinden aranıyor.

EV HAPSİNE ALINDI

İsmi açıklanmayan Alman ve Türk vatandaşı şüphelinin İtalyan avukatı Nicola Canestrini, müvekkilinin cuma günü cezaevinden çıktığını ancak halen İtalya'da ev hapsinde tutulduğunu kaydetti. Avukat, Interpol'ün tutuklama kararını kaldırmasında, Almanya'nın diplomatik baskılarının etkili olduğunu belirtti.

İLTİCA ETTİ

Hannover Belediyesi'nde çalışan söz konusu şüphelinin, İstanbul'da ikamet ettiği sırada PKK’nın gösterilerine katıldığı, 1996 yılında Türkiye'den kaçarak Almanya'ya iltica ettiği öğrenildi.