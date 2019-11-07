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07 Kasım 2019 Perşembe 11:10:24 | Son Güncelleme: 07 Kasım 2019 Perşembe 12:06:57

Almanya’da imamlara Almanca bilme şartı geliyor

Almanya’da Bakanlar Kurulu yabancı din görevlilerine Almanca bilme şartı getirilmesini öngören yasa tasarısını kabul etti.

Almanya'da istihdam ve ikamet düzenlemelerinde yapılması planlanan değişiklik tasarısı Bakanlar Kurulu’nda kabul edildi. Federal İçişleri Bakanlığı’ndan bir sözcü Çarşamba günü Berlin’de yaptığı açıklamada tasarının kabul edildiğini bildirdi. Tasarı, imamlar gibi yabancı din görevlilerine Almanca bilme şartı getirilmesini öngörüyor.

Alman Yazı İşleri Ağı'nın (RND) haberine göre, Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer ve Federal Çalışma Bakanı Hubertus Heil tarafından hazırlanan tasarıda "Alman dilinin yabancı din görevlileri tarafından kullanımının güçlendirilmesi hedefi ancak bu kişilerin Almanya'ya giriş yaptıklarında Almanca bilmeleri durumunda başarılı olabilir ki bu, toplumla en başta iletişime geçmelerine de olanak sağlar" denildi.

1 YIL İÇİNDE KANITLAMASI GEREKECEK

Tasarıda ayrıca din görevlilerinin toplumda "biçimlendirici" bir rol oynadıklarına dikkat çekiliyor. Din adamlarının farklı kültürler ve dinler arası barışçıl ortak yaşamın tesisi ve yeni göçmenlerin Almanya'ya başarılı entegrasyonu için "örnek olma ve danışmanlık rollerinin" önemi vurgulanıyor.

Tasarıya göre "temel düzeyde dil bilen" yabancı din görevlilerine oturma izni verilmesi onaya tabi olmayacak. Ancak özel durumlarda temel Almanca bilgisine sahip olmayan din görevlilerine de oturma izni verilebilecek. Bu durumda din görevlisinin ülkeye giriş yaptıktan sonraki bir yıl içinde temel seviyede dil bilgisine sahip olduğunu kanıtlaması gerekecek.

Temel seviye Almanca bilgisi ise, ailesi, alışveriş ve işle ilgili sıklıkla kullanılan cümleleri ve ifadeleri anlayabilme olarak tanımlanıyor.

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