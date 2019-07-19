Almanya Başbakanı Merkel'den sağlık durumuyla ilgili açıklama! Son noktayı koydu

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Almanya Başbakanı Angela Merkel, son zamanlarda özellikle karşılama törenlerinde titrerken kameralara yansımış ve Merkel'in sağlık durumunun iyi olmadığına ilişkin iddialar ortaya atılmıştı.

Söz konusu iddialar hakkında bugün açıklama yapan Merkel, "Sağlığım hakkındaki endişeleri anlıyorum ancak bunları zaten yanıtladım. Sağlığım konusunda ilgiliyim. Şansölyelik görevimi de yerine getirebilecek durumdayım. 2021 benim için siyasi hayatımın sonu olacak ancak bundan sonra da hayatıma devam etmeyi umuyorum." ifadelerine yer verdi.



"KÖRFEZ'DEKİ DURUMDAN DOLAYI ENDİŞELİYİZ"



Körfez'de ABD ve İran arasındaki gerilim hakkında da konuşan Merkel, "Tabii ki endişeliyim. Şu an endişe duymadan bu bölgeye bakamazsınız. Gerilimin tırmandırılmasından uzak durulmalıdır." dedi.

ABD, dün akşam saatlerinde İran'a ait bir insansız hava aracını düşürdüğünü iddia etmiş, ancak bu iddia İranlı yetkililerce yalanlanmıştı.



"İNGİLTERE ÜYE OLMASA BİLE ORTAK KALACAK"



31 Ekim'de AB'den ayrılması beklenen İngiltere hakkında konuşan Merkel, "İngiltere gelecekte Avrupa Birliği üyesi olmasa bile ortak olarak kalacak." ifadelerine yer verdi.