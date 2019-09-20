Almanya 1 yıl daha Irak’ta
DEAŞ’a karşı mücadele çerçevesinde Irak’ta görev yapan Alman askerlerinin görev süresi bir yıl daha uzatıldı.
Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yapan Alman yetkililer, Alman ordusuna ait birliklerin 31 Ekim 2020’den itibaren geri çekileceğini duyurdu. Kararda asker sayısı geçen yıla göre 100 azaltılarak maksimum 700 ile sınırlandırıldı. Alman askerleri, Irak ordusu ile Peşmerge güçlerine DEAŞ’a karşı mücadele kapsamında eğitim desteği veriyor. Almanya’nın Mali, Irak, Afganistan ve Suriye’de görev yapan yaklaşık 3 bin 500 askeri bulunuyor.
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