30 Ağustos 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 29 Ağustos 2019 Perşembe 22:48:07
Almanların postal çilesi!
Sürekli asker ve teçhizat yetersizliğiyle gündemde olan Alman ordusu, 2016 yılında her askere ağır şartlar için 2 çift ve hafif şartlar için bir çift postal dağıtma kararı aldı.
Proje bitiş tarihi 2020 olarak belirlendi. Ancak Savunma Bakanlığı bir soru önergesine verdiği yanıtta, askerlerin yeni postallara kavuşmak için 2022’nin ortasına dek bekleyeceklerini duyurdu.
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