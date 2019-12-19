Alman zengin 10 kişiyi 'cennet'e davet ediyor
Alman işadamı Karl Reipen, yayınladığı gazete ilanıyla, Yeni Zelanda'da 5,6 milyon dolara satın aldığı arazisinde kendisiyle birlikte yaşayacak 10 'arkadaş' arıyor.
Yaklaşık 10 yıl önce Yeni Zelanda'nın North Adası'nda satın aldığı çiftlik arazisinde yaşayan Alman işadamı Karl Reipen, kendisiyle komün hayatı sürecek 10 kişiye çiftliğinin kapılarını açacak.
Reipen, geçtiğimiz günlerde yayınladığı gazete ilanıyla, 'cennet' olarak tanımladığı arazisinde kendisiyle birlikte yaşamayı kabul edecek 'arkadaşlar' aradığını duyurdu.
İlanda çiftlikte kendisiyle birlikte yaşamayı kabul eden kişilerin yanlarında bir kişiyi daha getirebilecekleri belirtildi.
(HaberTürk)
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