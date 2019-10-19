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19 Ekim 2019 Cumartesi 09:50:14 | Son Güncelleme: 19 Ekim 2019 Cumartesi 09:53:05

Alman vekil Sonneborn'den küstah çıkış: Biz de Türkleri geri göndeririz

Avrupa Parlamentosu Milletvekili Martin Sonneborn, Türkiye'deki Suriyelilerin Avrupa'ya girmesine izin verilmesi halinde, Almanya'da yaşayan Türkleri geri göndermekle tehdit etti.

Almanya'da Die Partisi'nin kurucusu ve genel başkanı Martin Sonneborn, Türkiye'deki göçmenlerin ,Avrupa'ya geçmelerini önlemememiz durumunda, kendilerinin de Almanya'da yaşayan Türkleri geri gönderebileceklerini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde başarıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı sırasında, Avrupalı ülkelerin bir bir yaptırım kararı alması ve harekata karşı çıkmalarından sonra, Cumhurbaşkanı Recep Tayyib Erdoğan suriyeli mültecilerin Avrupa'ya gönderilebileceğini dile getirmişti.

"TÜRKLERİ GÖNDERELİM"

Ülkesinde 'Mizah Partisi' olarak nitelendirilen Die Partisi'nin  Alman milletvekili, Erdoğan'ın bu sözlerine atfen, "Erdoğan bir kere daha bize 3 milyon Suriyeli göndermekle tehdit ederse, ben de Kreuzberg'den 3 milyon Türk'ü göndermekle tehdit ederim.'' ifadelerini kullandı.

TÜRKLERİN ALMAN EKONOMİSİNE KATKILARI

Almanya’da yaşayan 3.5 milyon civarında Türk var. Büyük çoğunluğu Alman vatandaşı olan Türklerin de  Alman toplumuna ve Alman ekonomisine entegre olduğu biliniyor. Geçmişte işçi olarak giden Türklerin torunları bugün girişimci olmuş durumda, iş yeri açıyor, üretim tesisi kuruyor. Almanya’nın üretimini, istihdamını artırıyor, ekonomik büyümesine katkı sağlıyor. 80 bin civarında Türk kökenli Alman girişimci, Almanya’da 50 farklı sektörde faaliyet gösteriyor.

52 MİLYAR EURO CİRO

2017 yılı verilerine göre, Türk kökenli girişimcilerimiz yaklaşık 52 milyar euro ciro gerçekleştiriyor. Alman ekonomisine katkı sağlıyorlar. Aynı zamanda, 500 binin üzerinde istihdam sağlıyor.

KÜRT KIZILAYI İÇİN BAĞIŞ TOPLAYACAKLAR

"Parti olarak bir bağış kampanyası başlattık." diyen milletvekili, Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) ve Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD)'nin Kürt Kızılayı için topladıkları 1 euronun 30 centini gönderdiklerini, kendilerinin de böyle yapacaklarını söyledi.

ŞAKACI VEKİL

Alman mizah dergisi Titanic bünyesinde kurulan; açılımı, 'İş, Hukukun Üstünlüğü, Hayvanların Korunması, Elitlerin Gelişimi ve Tabana Ait Demokratik İnisiyatif' olan Die Partei, politikacılarla dalga geçen işleriyle tanınıyor.

Berlin duvarının yeniden inşasını, kentlerde turistlerin giremeyeceği alanlar olması gibi absürd vaatleri olan parti, göçmen politikalarınıysa şöyle açıklıyor: "Ülkenin alabileceği kadar mülteciyi kabul etmesi karşılığında bazı Almanları dışarı göndermeliyiz!"

Parti, 2019 yılında düzenlenen Avrupa Parlamentosu seçimlerinde CDU-CSU, SPD, Yeşiller, Sol Parti, AfD ve FDP'nin ardından 7. sırada yer almış; yüzde 2,4 oyla 2 milletvekili çıkarmıştı.

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