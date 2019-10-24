  • Bist 100
    100346
  • Dolar
    5,7692
  • Euro
    6,4146
  • Altın
    278,2070
İstanbul
14 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Son Dakika: Akdeniz'de korkutan deprem Son Dakika: Akdeniz'de korkutan deprem
'Dağınık ve pasaklıyım' 'Dağınık ve pasaklıyım'
Moda Bensu'dan sorulur Moda Bensu'dan sorulur
Bizimkiler'e kalk gidelim Bizimkiler'e kalk gidelim
Romatizma ağrısına çınar yaprağı Romatizma ağrısına çınar yaprağı
Kaçak yapıya geçit yok Kaçak yapıya geçit yok
Ekonomiye güven tam! Değişime güçlü başlangıç Ekonomiye güven tam! Değişime güçlü başlangıç
Okan Buruk: 'Psikolojik anlamda güçlendik' Okan Buruk: 'Psikolojik anlamda güçlendik'
Vergide yeni dönem Vergide yeni dönem
Emekliye eşit zam Emekliye eşit zam
Ergin Ataman tarihi zaferi değerlendirdi Ergin Ataman tarihi zaferi değerlendirdi
Kremlin'den Soçi'deki zirvenin detaylarına ilişkin açıklama Kremlin'den Soçi'deki zirvenin detaylarına ilişkin açıklama
Alman makamları terör örgütü YPG/PKK'nın faaliyetlerine kayıtsız kalıyor Alman makamları terör örgütü YPG/PKK'nın faaliyetlerine kayıtsız kalıyor
'Türkiye'ye ders vermeye kalkan, gerekli cevabı alacağını bilmelidir' 'Türkiye'ye ders vermeye kalkan, gerekli cevabı alacağını bilmelidir'
Gümrük Kanunu'nda değişiklik teklifi yasalaştı Gümrük Kanunu'nda değişiklik teklifi yasalaştı
Pence'den Hong Kong'daki protestoculara 'yanınızdayız' mesajı Pence'den Hong Kong'daki protestoculara 'yanınızdayız' mesajı
Başkan Erdoğan'dan altın madalya kazanan sporculara tebrik Başkan Erdoğan'dan altın madalya kazanan sporculara tebrik
TBMM Başkanı Şentop Fransız mevkidaşlarıyla görüştü TBMM Başkanı Şentop Fransız mevkidaşlarıyla görüştü
Amerikalıların üçte ikisi ülkelerinin iç savaşın eşiğinde olduğunu düşünüyor Amerikalıların üçte ikisi ülkelerinin iç savaşın eşiğinde olduğunu düşünüyor
Hindistan Müslüman Siyasi Konseyinden Barış Pınarı Harekatı'na destek Hindistan Müslüman Siyasi Konseyinden Barış Pınarı Harekatı'na destek
FETÖ'nün sözde Bartın "il imamı" tutuklandı FETÖ'nün sözde Bartın "il imamı" tutuklandı
Beşiktaş tribünlerinden futbolculara büyük tepki Beşiktaş tribünlerinden futbolculara büyük tepki
Abdullah Avcı taraftarların istifa tepkilerine yanıt verdi Abdullah Avcı taraftarların istifa tepkilerine yanıt verdi
İrfan Can Kahveci'den asker selamı açıklaması İrfan Can Kahveci'den asker selamı açıklaması

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

24 Ekim 2019 Perşembe 23:24:39 | Son Güncelleme: 24 Ekim 2019 Perşembe 23:41:59

Alman makamları terör örgütü YPG/PKK'nın faaliyetlerine kayıtsız kalıyor

Terör örgütü PKK destekçilerinin şiddet eylemleri artarak sürerken Alman makamlarının kayıtsız tavrı sürüyor.

Almanya'da terör örgütü YPG/PKK destekçilerinin şiddet eylemleri artarak sürerken, Alman makamları terör örgütünün faaliyetlerine kayıtsız kalmaya devam ediyor.

Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı başlattığı 9 Ekim'den bu yana Almanya genelinde gösteriler düzenleyen YPG/PKK yandaşları, farklı kentlerde Türklere ait iş yerlerine, kültür merkezlerine ve camilere saldırılar düzenledi.

Bu saldırılarda 1'i ağır olmak üzere 15 Türk vatandaşı yaralanırken; Türkiye, Almanya'ya verdiği notada, terör örgütüne karşı önlemlerin artırılmasını, Türk toplumunun ve kuruluşlarının korunması için tedbirler alınmasını talep etti.

ALMAN İSTİHBARATI İZLEMEKLE YETİNİYOR

Alman iç istihbarat kurumu olan Anayasayı Koruma Teşkilatının (BfV) son dönemde yayımladığı raporlar, YPG/PKK'nın giderek daha fazla şiddet eylemlerine yöneldiğini, terör örgütünün lider kadrolarının özellikle gençleri şiddete teşvik ettiğini gösteriyor.

Resmi rakamlara göre, YPG/PKK üyelerinin işledikleri suçlar 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 80'nin üzerinde artarak bin 873 oldu. Polis istatistiklerine göre, bu suçların 305'ini şiddet eylemleri oluşturuyor.

BfV'nin 2018 raporuna göre, terör örgütü PKK'nın Almanya'da yaklaşık 14 bin 500 üyesi bulunuyor.

Almanya, terör örgütünün propaganda, eleman temin etme ve para toplama faaliyetleri açısından en önemli merkezlerinden birisi konumunda yer alıyor.

ALMANYA'DAN SAVAŞÇI GÖNDERİYOR

PKK'nın ve Suriye uzantısı YPG'nin, eleman temin etme ve bunları savaşmak üzere yurt dışına gönderme faaliyetleri de Alman istihbaratınca yakından izleniyor.

BfV'nin internet sitesindeki raporunda, YPG/PKK'nın son dönemde kurduğu internet siteleri, sosyal medya hesapları ve Almanya genelinde düzenlediği festivallerle özellikle gençleri etkilemeye ve terör örgütüne katmaya çaba gösterdiği belirtiliyor.

Raporda, son dönemde Almanya'dan en az 250 kişinin savaşmak üzere Suriye ve Irak'a gönderildiği, bunların bazılarının ise burada öldükleri bilgisine yer veriliyor.

KANDİL, ALMANYA YAPILANMASINI YÖNETİYOR

YPG/PKK yandaşları, Almanya'da kültür dernekleri kisvesi altında faaliyet gösterirken, kamuoyunda kendilerini barış yanlısı, demokratik örgütlenmeler olarak tanıtıyor, Türkiye aleyhtarı propaganda yürütüyor.

BfV'nin raporuna göre, PKK terör örgütü unsurları, Almanya'da son derece hiyerarşik bir yapı içerisinde hareket ediyor, Kandil'den gelen emirlere bütünüyle uyuyor.

15 MİLYON AVRO TOPLADILAR

Alman iç istihbaratının raporuna göre, terör örgütü 2018'de Almanya genelinde düzenlediği yardım kampanyalarında en az 15 milyon avro para topladı.

Güvenlik uzmanları, terör örgütünün uyuşturucu kaçakçılığı, para aklama faaliyetleri, haraç toplama gibi faaliyetleriyle elde ettiği gelirlerin bunun çok daha üzerinde olduğunu, yaklaşık 40 milyon avroya ulaştığını tahmin ediyor.

Almanya'yı 9 ana ve 31 alt bölgeye ayıran terör örgütü, buralarda görevlendirdiği sorumlular aracılığıyla faaliyetlerini devam ettiriyor.

SORUŞTURMALAR ÇOĞU ZAMAN SONUÇSUZ

Alman makamları, ülkede 1993'ten bu yana yasaklı olan PKK'nın faaliyetlerine karşı etkili soruşturmalar yürütmezken, suça karışan terör örgütü yandaşları ise çoğu zaman para cezalarına çarptırılıyor, hafif cezalarla serbest bırakılıyor.

Federal Başsavcılık, 2011-2017'de sadece 387 PKK'lı hakkında terör örgütü üyeliğinden ya da terör örgütüne destek verme suçlarından soruşturma açarken, bu yargılamaların çoğu hafif cezalarla sonuçlandı.

Son dönemde üst düzey PKK'lılardan yalnızca 11'i, 2 yıl 6 ay ile 4 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ