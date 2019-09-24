Alman hemşire ithal edilecek

ÜLKEYE DAVET ETTİLER

Almanya, hemşire ve hasta bakıcı açığının bir türlü kapatılamaması üzerine harekete geçti. Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, sağlık sektöründeki insan kaynağı yetersizliğinin giderilmesi için 80 bine yakın sağlık çalışanı alacaklarını açıkladı. Bu kapsamda Meksika’ya bir ziyaret gerçekleştiren Spahn, sağlık eğitimi veren 15 farklı kurum yetkilisiyle bir araya geldi ve çalışanları Almanya’ya davet etti. Yapılan bir araştırmaya göre, Alman hastanelerinde 100 kişilik işi sadece 26 çalışan gerçekleştiriyor.