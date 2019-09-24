Alman hemşire ithal edilecek
Her geçen gün daha da büyüyen hemşire ve hasta bakıcı açığını kapatmak için, Almanya yurtdışından 80 bin sağlık çalışanı ithal edecek.
ÜLKEYE DAVET ETTİLER
Almanya, hemşire ve hasta bakıcı açığının bir türlü kapatılamaması üzerine harekete geçti. Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, sağlık sektöründeki insan kaynağı yetersizliğinin giderilmesi için 80 bine yakın sağlık çalışanı alacaklarını açıkladı. Bu kapsamda Meksika’ya bir ziyaret gerçekleştiren Spahn, sağlık eğitimi veren 15 farklı kurum yetkilisiyle bir araya geldi ve çalışanları Almanya’ya davet etti. Yapılan bir araştırmaya göre, Alman hastanelerinde 100 kişilik işi sadece 26 çalışan gerçekleştiriyor.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Pakistan Başbakanı İmran Han, Trump'ın suratına söyleyecek: Başarısız olacaksınız
- Guterres'ten 'doğa kızgın ve intikamını alıyor' uyarısı
- Almanya Başbakanı Merkel: Sanayileşmiş ülkeler küresel ısınmanın ana sebebidir
- Fransa, Almanya ve İngiltere, Aramco saldırısından İran'ı sorumlu tuttu
- 'İstanbul BM'nin gençlik üssü haline gelecek'