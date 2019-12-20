20 Aralık 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 19 Aralık 2019 Perşembe 23:21:09
Alman devi Deutsche Bank zor durumda
Almanya’nın en büyük bankası Deutsche Bank, tasarruf tedbirleri kapsamında 6 bin kişinin işine son verirken, aynı zamanda 300 şubesini de kapatacağını açıkladı.
Deutsche Bank Özel Müşteri İşleri Başkanı Manfred Knof, tasarruf için daha önce planlanan 600 milyon euro rakamını, 2022’ye kadar bir milyar euro seviyesine çıkaracaklarını açıkladı. Toplamda 91 bin çalışanı bulunan banka, 2022 yılına kadar toplam 18 bin çalışanı işten çıkarmayı planlıyor.
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