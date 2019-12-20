Alman devi Deutsche Bank zor durumda

Deutsche Bank Özel Müşteri İşleri Başkanı Manfred Knof, tasarruf için daha önce planlanan 600 milyon euro rakamını, 2022’ye kadar bir milyar euro seviyesine çıkaracaklarını açıkladı. Toplamda 91 bin çalışanı bulunan banka, 2022 yılına kadar toplam 18 bin çalışanı işten çıkarmayı planlıyor.