Alman ajansı açıkladı: Bağdadi’nin eşi 2018’de Hatay’da yakalandı

DW Türkçe’nin aktardığı habere göre Alman haber ajansı dpa, ABD özel kuvvetlerinin operasyonunda öldürüldüğü açıklanan IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi’nin aile fertlerinin yakalanmasıyla ilgili ayrıntılara ulaştı. Bir Türk yetkiliye dayandırılan haberde Bağdadi’nin ilk eşi Esma Feysi Muhammed el Kubeysi’nin 2 Haziran 2018’de beraberindeki on IŞİD zanlısı ile birlikte Hatay’da yakalandığı kaydedildi.

Yakalananlar arasında Bağdadi’nin kızı da var

Grubun içinde bir erkek, dört kadın ve altı çocuğun bulunduğu, Esma’nın kimliğinin kısa süre içinde tespit edildiği ve Bağdadi’nin yönetim çevresiyle ilgili pek çok bilgi verdiği belirtiliyor. Yakalananlar arasında Bağdadi’nin kızının da bulunduğu, kızının kimliğinin gen testiyle de teyit edildiği kaydedildi. Bağdadi’ye ait DNA’nın Irak’tan temin edildiği, Bağdadi’nin kızının ismini Leyla Cebir olarak bildirdiği belirtildi. Yakalananların Türkiye’deki bir geri gönderme merkezinde tutulduğu da verilen bilgiler arasında.

Erdoğan: Biz de hanımını yakaladık ama bakın yaygara yapmadık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamada, "Bağdadi kendini tünelde imha etti. Biz de hanımını yakaladık ama bakın yaygara yapmadık, ilk defa şimdi bugün açıklıyorum. Aynı şekilde kız kardeşini, eniştesini, onları üstelik de Suriye tarafında yakaladık. Şu anda biz bu noktada çalışmalarımızı en güçlü şekilde sürdürüyoruz ve sürdürmeye devam edeceğiz" demişti. Öte yandan, AFP’ye konuşan bir Türk yetkili, Bağdadi’nin eşinin ilk başta kendini Ranya Mahmud olarak tanıttığını ancak gerçek adının Esma Feysi Muhammed el Kubeysi olduğu ortaya çıktığını söyledi.

Gerçek kimliğini oldukça hızlı bir şekilde ortaya çıkardık

“Gerçek kimliğini oldukça hızlı bir şekilde ortaya çıkardık. O noktadan sonra, Bağdadi ve IŞİD'in iç işleriyle ilgili birçok bilgiyi gönüllü olarak vermek istedi” diyen yetkili, “Daha önce bildiğimiz birçok şeyi teyit etme imkanımız oldu. Ayrıca birçok yeni tutuklamaya yol açan yeni bilgileri de elde ettik" şeklinde konuştu. Haberde, ayrıca, Kubeysi’nin Bağdadi’nin ilk eşi olduğu belirtildi.