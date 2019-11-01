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01 Kasım 2019 Cuma 01:00:00 | Son Güncelleme: 01 Kasım 2019 Cuma 01:05:54

Alevlerle mücadeleye VIP itfaiye engeli

ABD Kaliforniya’da, 200 bin kişinin evlerini boşaltmasına neden olan yangın sürüyor. ABD’li yetkiler, Los Angeles kentindeki yangının yalnızca yüzde 15'ini kontrol altına alabildiklerini açıkladı.

Zengin kesime hizmet veren özel itfaiye firmaları, söndürme işlemlerini yavaşlattığı için tepkilere neden oldu.

GÜNLÜĞÜ 3 BiN DOLAR

Kamu itfaiye ekiplerinin, evleri korumakta yetersiz kaldığını düşünen çok sayıda varlıklı aile, milyon dolarlık evlerini korumak amacıyla günlük 3000 dolar ödeyerek özel itfaiye kiralıyor. 1980'den bu yana hizmet veren birçok özel itfaiye firması, olası bir yangın durumunda sadece anlaşma yaptıkları ünlü ve zengin isimlere hizmet veriyor. Geçtiğimiz yıllarda tartışmalara neden olan VIP itfaiye hizmeti veren firmalar, şimdi de orman yangınıyla boğuşan Los Angeles sakinlerinin tepkisine neden oldu.

YOLLARI KAPATIYORLAR

Los Angeles sakinleri özel itfaiye ekiplerini, söndürme işlemlerini yavaşlatmak, kafalarına göre hareket etmek, araçlarıyla yolları kapatmak ve tahliye çalışmalarına engel olmakla suçladı. Tartışmaya katılan kamu yetkilileri de, bu ekiplerin alevlerle mücadeleyi zorlaştırdıklarını söyleyerek hizmetin sonlandırılmasını istedi. Öte yandan yetkililer, 'Kinkade' orman yangınında alevlerin yalnızca yüzde 15'inin kontrol altında olduğunu, tüm yangını söndürmenin 1 hafta kadar sürebileceğini açıkladı.

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