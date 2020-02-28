28 Şubat 2020 Cuma 10:38:47 | Son Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 10:40:07
Alçak saldırı sonrası Rusya'dan Türkiye'ye pişkin teklif!
Rusya Savunma Bakanlığı, İdlib'de dün gece Türk askerine düzenlenen alçak saldırı sonrası Türkiye'ye skandal bir teklifte bulundu.
İdlib’de Esed rejiminin alçak saldırısı sonrası 33 Türk askerinin şehit düşmesine ilişkin Rusya skandal açıklamada bulundu. Rus uçaklarının saldırı yapılan bölgede kullanılmadığını ileri süren Rusya Savunma Bakanlığı, "Türkiye'nin kayıpları sonrası ateşkesi uygulamaya hazırız" sözleriyle pişkinliğini ortaya koydu.
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