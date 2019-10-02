Akıllı bomba

KAFATASINA SAPLANDI

Kazakistan’ın başkenti Astana'da yaşayan 14 yaşındaki Alua Asetkyzy Abzalbek isimli kız, uyumadan önce biraz müzik dinlemek için telefonunu başucuna koydu. Şarjı bitmesin diye de telefonunu şarja taktı. Ancak başına geleceklerden habersizdi. Aşırı ısınan telefon, adeta bomba gibi patladı. Parçaları ise Alua’nın kafasına saplandı. Sabah genç kızı uyandırmak için odaya giren annesi, kızının kanlar içindeki cansız bedenini buldu.

UYURKEN UZAKTA TUTUN

Yapılan ilk inceleme sonucunda, Alua’nın patlama şiddetiyle ağır kafa travması geçirdiği ve olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Son yıllarda akıllı telefonların aşırı ısınmasına bağlı patlamalarla yaşanan ölüm ve yaralanma vakalarında artış gözlemlenirken, uzmanlar olası facialara karşı kullanıcıları uyarıyor. Özellikle gece yatarken telefonun şarjda bırakılmaması, gerekiyorsa uyurken uzak bir noktada tutulması gerektiğini söylüyor.