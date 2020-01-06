Akıllara durgunluk veren teklif: Donald Trump'ı öldürene 80 milyon dolar ödül

Irak ve Suriye'de gerçekleştirdiği gizli ve kanlı operasyonlarla "gölge komutan" sıfatını alan Kasım Süleymani, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla Bağdat'da düzenlenen operasyonla öldürüldü.

Süleymani'nin ölümü sonrası tansiyon artarken, iki ülkeden de arka arkaya tehdit mesajları gelmeye devam ediyor.

TRUMP'IN KELLESİNE 80 MİLYON ÖDÜL

İran devlet televizyonuna konuşan İranlı üst düzey yetkili, Trump'ı öldüren şahsa 80 milyon dolar ödül vereceklerini söyledi.

İRAN'DA "ABD'DEN NASIL İNTİKAM ALIRIZ" SENARYOLARI

İran İşçi Ajansında yer alan bir haberde ise, Tahran yönetiminin Beyaz Saray'ı vurabileceğini, Süleymani'nin intikamının Amerika topraklarında alınabileceğini yazdı. Haberde sıralanan bu senaryolar "bunları yapabilecek gücümüz var" denilerek savunuldu.

(Haber7)