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11 Ağustos 2019 Pazar 23:33:35 | Son Güncelleme: 11 Ağustos 2019 Pazar 23:34:49

Akdeniz'de STK'lerin düzensiz göçmen kurtarma mesaisi

Fransız sivil toplum kuruluşlarına ait Norveç bayraklı Ocean Viking gemisi tarafından 81 göçmen daha kurtarıldı. İtalya Sahil Güvenlik ekiplerince, İspanyol STK Proactiva Open Arms'ın gemisindeki 9 göçmen devralındı.

Akdeniz'de göçmen kurtaran Fransız sivil toplum kuruluşlarına (STK) ait Norveç bayraklı Ocean Viking gemisinin 81 göçmen daha kurtardığı, gemideki göçmen sayısının 251'e çıktığı bildirildi.

Norveç bayraklı Ocean Viking gemisinin bağlı olduğu Fransız STK Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütünden (MSF) yapılan açıklamada, bu deniz taşıtının üç günde üçüncü kurtarma operasyonunu yaparak 81 göçmeni daha Libya açıklarındaki uluslararası sulardan kurtardığı belirtildi.

İtalya'nın kara sularına giriş yasağı getirdiği MSF ve SOS Mediterranee tarafından idare edilen Ocean Viking gemisindeki toplam göçmen sayısının da 251'e yükseldiği ifade edildi.

Proactiva Open Arms, 10 günü bulan bekleyişi sürüyor
Öte yandan, İtalya'nın kara sularına giriş yasağı getirdiği bir diğer STK gemisi İspanyollara ait Proactiva Open Arms'ın güvertesindeki 160 göçmenle İtalya'nın Lampedusa açıklarında 10 günü bulan bekleyişi sürüyor. Durumu kötüleşen 3 göçmen ve 6 yakını İtalya Sahil Güvenlik ekiplerince bulundukları yerden alındı.

İtalyan basınındaki haberlere göre, hastalığı bulunan 3 göçmenden biri Lampedusa'ya, diğer 2 hasta göçmen ise Malta'ya götürülecek.

"Bir Vikingliler eksikti"
İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı aynı zamanda aşırı sağcı Lig Partisi'nin lideri Matteo Salvini, Katanya kentindeki mitinginde, göçmen kurtaran STK'lere yüklenmeyi sürdürdü.

Salvini, "Bu Open Arms'ın güvertesinde 200 kadar göçmen var. Norveçli Vikinglilerin gemisi var. Bir Vikingliler eksikti. Onlar da 180 kişi toplamış. Biraz daha sonra 'Asteriks', 'Fantastik Dörtlü', Richard Gere ile Akdeniz'e gelirler. Hepsini gördük. Gerçek üstü bir durumun içindeyiz. Vikinglerin işgalini durdurmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Salvini dün, Open Arms'taki göçmenlere yardım ve destek için gemiye gelen ABD'li aktör Richard Gere'a "Göçmenleri özel uçağınla ABD'deki villalarına götür." ifadeleriyle terslemişti.

AKDENİZ'DEKİ DÜZENSİZ GÖÇMEN SORUNU

Akdeniz'in İtalya, Malta ve Libya arasında kalan bölgesi, son yıllarda Afrika'dan Avrupa'ya geçişte sık kullanılan düzensiz göç rotalarından biri olarak öne çıkıyor.

Söz konusu rotada kurtarma faaliyetlerinde bulunan farklı ülkelerden STK'ler, kurtardıkları göçmenleri "insan hakları ihlalleri" ve "güvenlik" gerekçesiyle Trablus'a götürmüyor. Coğrafi olarak bölgeye en yakın güvenli yer olan İtalya ve Malta'ya göçmenleri taşımak isteyen STK'ler, iki ülkenin bu kişileri almaya yanaşmaması nedeniyle güçlüklerle karşılaşıyor.

İtalya ve Malta, son yıllarda çok fazla göçmen almaları ve göçmenlerin Avrupa'da dağıtılmasına yönelik Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerden bekledikleri dayanışmayı görmemeleri gerekçesiyle, kurtarılan düzensiz göçmenleri kabul etmiyor.

İtalya son olarak hafta başında yasa dışı göçle mücadeleye ve özellikle düzensiz göçmenleri denizden kurtaran STK'lere yönelik tedbir ve yaptırımlar içeren yeni güvenlik paketini parlamentoda kabul etmişti.

Yasalaşan güvenlik paketi, izinsiz giriş yapanlara bir milyon avroya varan para cezası ya da gemiye el koyma gibi yaptırımlar öngörüyor.

(AA)

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