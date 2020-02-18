18 Şubat 2020 Salı 08:07:53 | Son Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 08:10:44
Ailesine koronavirüs teşhisi koyulan bebek, doğumundan sonra karantinaya alındı
Çin'in Wuhan kentinde ailesine koronavirüs teşhisi koyulan bebek, doğumundan sonra karantinaya alındı.
Çin’in Wuhan kentinde doğan bebek, ailesine COVID-19 koronavirüsü tanısı koyulduğu için karantina altına alındı.
Yeni doğan bebekte henüz koronavirüse rastlanmadı. Karantina altındaki bebeğin ailesiyle görüşmesine izin verilmedi. Ancak televizyon kanalları aracılığıyla bebek ile ailesi canlı yayında görüştürüldü. Bebeğin 14 gün karantina altında kalacağı açıklandı.
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