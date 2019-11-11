AGİT eski Başkanı Wimmer: Yine savaş yolundayız

Almanya'nın eski Savunma Bakanı Willy Wimmer, Soğuk Savaş’ın sembollerinden biri olan Berlin Duvarı’nın yıkılmasının üzerinden 30 yıl geçmesine rağmen, Avrupa’nın bölünmüş kaldığını belirtti.



Politikacaların, tüm Avrupa uluslarını birleştiren 'ortak ev' yerine yeni çizgilerle uluslarını yeni bir çatışma yoluna soktuğunu belirten Wimmer, Soğuk Savaş sonrası insanların kalbini dolduran umutların nihayetinde kesintiye uğradığını ifade etti.

Wimmer açıklamasında, ''Yeni Soğuk Savaş'ın sebebi kesinlikle açık. Son Sovyet lideri Mihail Gorbaçov, Almanya eski Şansölyesi Helmut Kohl ve hatta eski ABD Başkanı George HW Bush’un politikalarını izleseydik, bir işbirliği çağına girecektik.'' ifadelerini kullandı.



''BU ANGLOSAKSON POLİTİKASI... YİNE SAVAŞ YOLUNDAYIZ''



Almanya yeniden birleşirken Alman Silahlı Kuvvetleri'nin örgütlenmesinden sorumlu olduğunu hatırlatan Wimmer, Anglosakson bölünmeci strateji yerine, Gorbaçov'un 'ortak ev' idealinin benimsenmesi gerektiğini belirtti.



Wimmer, açıklamasını şöyle sürdürdü:



Eski Doğu Almanya'da yabancı birlikler istemiyorduk. Orada Fransızları ya da İngiliz birliklerini istemiyorduk. Sadece Almanları istiyorduk. Dünyaya NATO’yu 1992’deki yeni Rusya’nın yeni sınırlarına kadar büyütme arzusunun olmadığını söylemek istiyorduk. Yeniden birleşmeden sonra sahip olduğumuz tüm fikirler aykırı bir durumla karşı karşıyayız. Şu anda yaşanan, I. Dünya Savaşı'ndan önce yaratılan bir çeşit Anglosakson politikası. Yine savaş yolundayız. Bu halkımızın iradesine karşı aykırı... Hollandalı, Fransız, İspanyol ve İtalyanların iradesine de aykırıdır.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Donald Trump'la işbirliğine istekli olduğunu söyleyen Wimmer, ''ABD başkanının, ABD çıkarları ve Avrupa'daki ulusal çıkarlara aykırı olan ABD derin devleti tarafından düzenlenen feci bir politika ile karşı karşıya kalmasını bir felaket olarak görüyoruz.'' ifadelerini kullandı.

''BERLİN DUVARI BÖLÜNMENİN SONU DEĞİL''



Wimmer Rus medyasına verdiği demeçte, Berlin Duvarı'nın kalıntılarının Alman birleşmesinin sembolü veya Avrupa'daki bölünmenin sonu olmadığını söyledi. Wimmer'a göre Mihail Gorbaçov'un ortak bir 'Avrupa Evi' inşa etme fikri karşılıksız umutların ve unutulmuş beklentilerin bir simgesi haline geldi.



Alman halkının Sovyet liderini minnettarlıkla hatırlayacağını belirten Wimmer, ''Almanların yeniden birleşmesinin anahtarının Moskova'da olduğunu her zaman söylerdik. Gorbaçov Almanlar için hala bir aziz rolünde. Almanya'daki insanlar Bay Gorbaçov'u severler ve ortak bir 'Avrupa Evi' fikrini severler. Moskova bize devretti ve bu nedenle gelecekle ilgili sorumluluk almak zorundayız.'' dedi.

(Star)