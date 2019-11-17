  • Bist 100
    105380
  • Dolar
    5,7449
  • Euro
    6,3531
  • Altın
    271,8860
İstanbul
13 / 19
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Sporu yaşam tarzı olarak benimseyin önerisi Sporu yaşam tarzı olarak benimseyin önerisi
Afrin halkının yaraları Türkiye'nin yatırımlarıyla sarıldı Afrin halkının yaraları Türkiye'nin yatırımlarıyla sarıldı
Hamaney: Gösterileri İran karşıtları ve devrim düşmanları destekliyor Hamaney: Gösterileri İran karşıtları ve devrim düşmanları destekliyor
Morales'in partisinden seçim hamlesi Morales'in partisinden seçim hamlesi
Kırmızı et üretiminde 'büyüme' stratejisi Kırmızı et üretiminde 'büyüme' stratejisi
Galataport İstanbul'un kruvaziyer turist sayısını 20 binden 1,5 milyona çıkaracak Galataport İstanbul'un kruvaziyer turist sayısını 20 binden 1,5 milyona çıkaracak
Borsada gözler son 1,5 yılın zirvesinde Borsada gözler son 1,5 yılın zirvesinde
Emre Akbaba sahalara dönüş tarihini açıkladı Emre Akbaba sahalara dönüş tarihini açıkladı
14 yıl önce taşındığı adada tek başına yaşıyor: Bin 700 lira maaşımdan bir şey kalmıyor 14 yıl önce taşındığı adada tek başına yaşıyor: Bin 700 lira maaşımdan bir şey kalmıyor
Sigara birçok kanser türü için risk faktörü Sigara birçok kanser türü için risk faktörü
A Milli Takımımız Andorra karşısında! Muhtemel 11'ler... A Milli Takımımız Andorra karşısında! Muhtemel 11'ler...
TESK'ten 'etil alkol' ithalatı sınırlandırılmalı talebi TESK'ten 'etil alkol' ithalatı sınırlandırılmalı talebi
New York'ta Körfez Savaşı sergisi New York'ta Körfez Savaşı sergisi
Üzerine kuma getirildi, kansere yakalandı ama pes etmedi! İşte azmin zaferi Üzerine kuma getirildi, kansere yakalandı ama pes etmedi! İşte azmin zaferi
Kemal Sunal filmi gerçek oldu! Ahşap evi kamyon kasasına monte etti Kemal Sunal filmi gerçek oldu! Ahşap evi kamyon kasasına monte etti
Yılmaz Güney'in eşi Fatoş Güney: 'Darbe yönetimi, firara göz yumdu' Yılmaz Güney'in eşi Fatoş Güney: 'Darbe yönetimi, firara göz yumdu'
Üzerine kuma getirildi, kansere yakalandı ama pes etmedi! İşte azmin zaferi Üzerine kuma getirildi, kansere yakalandı ama pes etmedi! İşte azmin zaferi
İran dini lideri Hamaney'den uyarı: İnsanların talepleri karşılanmalı İran dini lideri Hamaney'den uyarı: İnsanların talepleri karşılanmalı
Kemal Sunal filmi gerçek oldu! Ahşap evi kamyon kasasına monte etti Kemal Sunal filmi gerçek oldu! Ahşap evi kamyon kasasına monte etti
Maçoğlu Mustafa Kemal tarafından asılan Seyit Rıza anmasına katılınca CHP'liler çılgına döndü Maçoğlu Mustafa Kemal tarafından asılan Seyit Rıza anmasına katılınca CHP'liler çılgına döndü
Ersun Yanal kafasındaki oyunu sahaya yansıtamadı Ersun Yanal kafasındaki oyunu sahaya yansıtamadı
Matamatikte erkekler mi daha iyi kızlar mı? Matamatikte erkekler mi daha iyi kızlar mı?
Bakanlık açıkladı: 26 meslekte daha yeterlilik belgesi olmayanlar çalıştırılamayacak Bakanlık açıkladı: 26 meslekte daha yeterlilik belgesi olmayanlar çalıştırılamayacak
Beşiktaş transferde Galatasaray ve Trabzonspor'u gafil avlayacak Beşiktaş transferde Galatasaray ve Trabzonspor'u gafil avlayacak

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

17 Kasım 2019 Pazar 12:12:26 | Son Güncelleme: 17 Kasım 2019 Pazar 12:13:30

Afrin halkının yaraları Türkiye'nin yatırımlarıyla sarıldı

Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılmasının ardından Türkiye tarafından yeni yatırımlar yapılan Suriye'nin Afrin bölgesinde sağlık merkezleri ve futbol sahaları inşa edildi.

Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin Afrin bölgesinde, YPG/PKK'nın yakıp yıktığı hastaneler, okullar, camiler ve yollar, Türkiye'nin yatırımlarıyla yeniden inşa edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından geçen sene 20 Ocak'ta başlatılan ve Suriye Milli Ordusunun da katıldığı harekatla terör örgütlerinden temizlenen Afrin'e dönen Suriyeliler için Türkiye tarafından çeşitli yatırımlar yapıldı.

Terör örgütü YPG/PKK'nın zarar verdiği sosyal donatıların iyileştirildiği projeler kapsamında, bölgeye çok sayıda yapı inşa edildi, Afrin halkına gıda ve giyim gibi yardımlarda bulunuldu.

Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları da terörden arındırılan Afrin'in kalkınması ve buradaki Suriyelilerin temel ihtiyaçlarının giderilmesi için bölgeye çok sayıda yardım gönderdi.

Fiziki ve teknolojik şartları iyileştirilen Afrin Hastanesinde harekatın ardından 30 bine yakın kişi muayene edildi ve sağlık taramasından geçirildi.

Yaklaşık 80 sağlık personelinin görev yaptığı ve 4 diyaliz cihazının bulunduğu hastanede, bugüne kadar 69 çocuk dünyaya geldi. Tedavi olanlara ücretsiz ilaç verilen hastanede, yatak kapasitesinin 60'tan 100'e çıkarılması için çalışmalar başlatıldı.

 "2 bin Afrinliye genel sağlık taraması"

Afrin'e bağlı Cinderes bölgesindeki Muhammediye Çadır Kampı'na inşa edilen Mülteci Sağlığı Kliniği de harekatın ardından hizmete alındı. Klinikte günlük 100 hastaya bakacak şekilde doktor, hemşire ve ebe olmak üzere 10 personel görev yapıyor.

Türkiye'nin sunduğu mobil sağlık tarama faaliyetleriyle 2 bin Afrinli genel sağlık ve göz taramalarından geçirildi.

Sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle Afrin'deki 1 büyük hastane ve 4 sağlık merkezi onarılarak, buralara cihaz ve personel desteği sağlandı.

Sınır kapısıyla ticari ilişkiler geliştiriliyor

Afrin bölgesiyle ticaretin geliştirilmesi için Zeytin Dalı Sınır Kapısı hizmete sunuldu. Afrin ile Hatay arasında açılan kapıyla, insani yardım konvoylarının buradan geçiş yapmasının yanı sıra bölgeyle ticari ilişkilerin geliştirilmesi hedefleniyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin yatırımlarıyla Hatay'dan Afrin kent merkezine uzanan 35 kilometrelik yol açıldı ve asfaltlandı. Cinderes ile Afrin kent merkezi de asfalt yolla birbirine bağlandı. Afrin'i 4 büyük beldeye bağlayan 180 kilometrelik yollar onarılarak kaliteli ulaşım çalışmaları tamamlandı. Kent merkezini yakın köylere bağlayan yollarda da onarım çalışmaları sürdürülüyor.

Afrin halkının su ihtiyacını karşılamak üzere Meydanki Barajı'ndan kent ve köylere giden şebekeler yenilendi.

DSİ ve Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri ilçe genelinde 110 kilometrelik su şebekesini yenileyerek kent merkezi ve büyük beldelerin içme suyu ihtiyacını karşıladı. Terör örgütünün açtığı tüneller nedeniyle zarar gören içme suyu şebekesi ve köylerdeki kuyular tekrar kullanılabilir hale getirildi.

"Günlük 100 bin kişiye yemek"

Bölgede, TSK ve diğer kurumlar ile sivil toplum kuruluşlarınca kurulan aşevlerinden günlük 100 bin kişiye yetecek şekilde yemek ve 200 bine yakın ekmek dağıtımı yapılıyor.

Terör örgütünün zarar verdiği 20'ye yakın okulda onarım çalışmalarının sürdüğü bölgede, 5 okul yenilenerek hizmete açıldı.

YPG/PKK terör örgütünün daha önce zarar verdiği ve kapattığı camilerden şu ana kadar 100'ü onarıldı ve ibadete açıldı, 25'inde ise çalışmalar sürüyor.

Afrin'de açılan 25 tekstil atölyesi ve küçük dikimhaneler desteklendi, Afrinlilere iş edindirmek amacıyla bölgede 50 kurs düzenlendi.

Sosyal donatıların yapılmasına da öncülük eden Türkiye Cumhuriyeti, Afrin ve beldelerine 2 futbol sahası ile 2 halı saha yaptı.

Harekatın başladığı günden bu yana kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları da bölgeye 80 bin ton insani yardım gönderdi.

Afrinliler Türkiye'nin yatırımlarından memnun

Afrin kent merkezinde esnaf Ali Hamro, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce güvensizlik nedeniyle iş yerlerinin çalışmadığını söyledi.

Zeytin Dalı Harekatı'nın ardından işletmelerin 24 saat hizmet verdiğini anlatan Hamro, "Harekat sonrasında bölge her gün daha iyiye gidiyor. Türkiye, Afrin'e güzel hizmetler getirdi. Hastaneler, okullar açıldı. Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Hiçbir Arap devletinin umurunda olmadık ancak Erdoğan bizimle ilgilendi, ona özellikle teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Çiftçi Ahmed Hattab da Türkiye'nin bölgedeki teröristleri temizlemesinin ardından her şeyin olumlu yöne gitmeye başladığını belirterek, "İş yerleri hareketlenmeye başladı. İnsanlar iş yerlerini açmaya başladı. Dışarıdan gelip Afrin'e yerleşenler oldu. Hastaneler, okullar, hayat için ne lazımsa hepsi oldu çok şükür." dedi.

Cinderes'te Kur'an kursu hocalığı yapan Abdullah Hammadiye, Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla burada kurs açtıklarını dile getirdi.

Kursa ilginin yoğun olduğunu anlatan Hammadiye, "Harekat öncesi camiler kapalıydı. Harekatın ardından camileri açtık. Bizlere bu imkanı sağlayan Türkiye'ye çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ