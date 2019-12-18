Afrika'nın 'aşırı yoksul' ülkeleri için 53 milyar dolarlık dev hibe
Dünya Bankası tarafından Afrika'nın 'aşırı yoksul' ülkelere destek için 3 yıl içinde belirtilen alanlarda kullanılması şartıyla 53 milyar dolarlık hibe desteği verilecek.
Dünya Bankası Afrika'nın "aşırı yoksul" ülkelerinin kalkınması için 53 milyar dolarlık hibe desteğinde bulunacak.
Banka'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, Uluslararası Kalkınma Ajansı (IDA) aracılığıyla verilecek 53 milyar doların, Afrika'daki aşırı yoksul ülkelerde insani ihtiyaçların karşılanması, ekonomik büyüme, doğal afet ve iklim değişikliğiyle mücadele alanlarında kullanılacağı belirtildi.
Açıklamada, bu desteğin yoksul Afrika ülkelerindeki kalkınma yatırımlarının güçlendirilmesine yardımcı olacağı kaydedildi.
IDA'nın insiyatifindeki bu paranın aynı zamanda Afrika'daki iç çatışmaların son bulması için de kullanılacağı ifade edildi.
Kaynağın Temmuz 2020- Haziran 2023 tarihlerini kapsayan 3 yıllık periyot içinde belirtilen alanlarda kullanılması öngörülüyor.
AA
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Vatikan cinsel istismar davalarında 'papalık sırrı'nı kaldırdı
- Libya'da darbeci Hafter güçlerinin saldırısı püskürtüldü
- Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz: 15 ay geçti, adım atılmadı; bu utanç verici bir şey
- ABD ordusundan skandal 'Nazi' paylaşımı! Tepkiler üzerine dakikalar içinde silindi
- Avrupa Otomotiv Üreticileri Derneği Direktörü Mark Huitema: 300-330 bin kişi işinden olacak