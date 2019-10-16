16 Ekim 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 15 Ekim 2019 Salı 22:36:23
Afrikalılara dijital eğitim
Dünyanın en çok ziyaret edilen arama motoru Google, 'Afrika İçin Dijital Beceriler' isimli programını hayata geçiriyor.
200 BİN ÖĞRENCİ KODLAMA ÖĞRENECEK
Şirket bu kapsamda, Nijerya, Kenya ve Güney Afrika'dan 9-16 yaşlarında 200 bin öğrenciye kodlama ve bilgisayar eğitimi verecek. 2022 yılına kadar bu sayı 10 milyonu bulacak. Ayrıca 3 ülkede gençlere eğitim verilirken, öğretmen ve ailelere de dijital güvenlik alanında sunumlar yapılacak.
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