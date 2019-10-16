Afrikalılara dijital eğitim

200 BİN ÖĞRENCİ KODLAMA ÖĞRENECEK

Şirket bu kapsamda, Nijerya, Kenya ve Güney Afrika'dan 9-16 yaşlarında 200 bin öğrenciye kodlama ve bilgisayar eğitimi verecek. 2022 yılına kadar bu sayı 10 milyonu bulacak. Ayrıca 3 ülkede gençlere eğitim verilirken, öğretmen ve ailelere de dijital güvenlik alanında sunumlar yapılacak.