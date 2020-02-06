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06 Şubat 2020 Perşembe 00:14:06 | Son Güncelleme: 06 Şubat 2020 Perşembe 00:15:48

Afrika ülkeleri Çin'deki vatandaşlarını tahliye etmekte zorlanıyor

Afrika'da sadece Fas, Cezayir, Tunus ve Moritanya, Wuhan kentindeki vatandaşlarını tahliye edebildi.

Afrika ülkelerinin birçoğu, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınının merkezi Çin'in Vuhan kentinden vatandaşlarını maddi imkansızlıklar nedeniyle tahliye edemiyor.

Afrika'dan sadece Fas, Cezayir ve Tunus, vatandaşlarını özel uçakla tahliye edebildi. Moritanya da Fas'ın uçağıyla vatandaşlarını geri getirebildi.

Afrika'daki çok sayıda ülke ise henüz tahliyeyle ilgili bir açıklamada bulunmazken, bazı ülkeler vatandaşlarını getirmenin riskli olduğunu bunun yerine Çin'e yardım gönderebileceklerini açıkladı.

Gine ve Fildişi Sahili hükümetleri, Vuhan'da bulunan vatandaşları için Çin'e yardım gönderdi ancak tahliyeye ilişkin açıklama yapmadı.

Burkina Faso, Zambiya ve Ruanda yönetimleri de Vuhan'daki vatandaşlarına verilen destek için Pekin hükümetine teşekkür etmekle yetindi.

Ekvator Ginesi ise güçlü ekonomik ilişkileri olan Çin'e koronavirüs salgınıyla mücadelesinde 1,8 milyon avro bağışladığını duyurdu.

SENGAL'DEN YETERSİZ KAYNAK AÇIKLAMASI

Diğer yandan Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'in, Vuhan'daki 13 Senegalli öğrenciye gerekli maddi desteğin sağlanacağını ancak yeterli kaynak olmadığı gerekçesiyle tahliye edilemeyeceğini açıklaması ülkede tepki gördü.

Vuhan'daki öğrencilerin velileri, yaptıkları basın açıklamasında, Sall'in açıklamalarını üzüntüyle karşıladıklarını belirtti.

Diğer yandan Nijerya Meclis Sözcüsü Benjamin Okezie, Vuhan'daki 60 öğrencinin tahliyesinin ülke için tehlikeli olduğunu kaydetti.

Okezie, ülkede yıllardır Lassa ateşi ile baş edemediklerine işaret ederek, "Salgının yayılma riskine karşı buradaki vatandaşlarımızı da düşünmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

KENYA VE SUDAN TAHLİYE PLANLIYOR

Öte yandan Kenya, Vuhan kentindeki 85 öğrenciyi, Pekin hükümeti kentteki tecrit durumunu kaldırdıktan sonra tahliye edeceğini ve Kenya'da karantina altına alacağını ilan etti.

Sudan ise Vuhan'daki vatandaşlarının tahliyelerinin geciktiğine yönelik ülkede düzenlenen protesto gösterileri ve gelen tepkiler üzerine Pekin Büyükelçiliği'nin Vuhan’daki Sudanlı öğrencilerin tahliyesi için çalışmalara başladığını duyurdu.

YENİ TİP KORONAVİRÜS SALGINI

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan gün içinde yapılan açıklamaya göre, 2019-nCoV salgınından dolayı ölü sayısı 491’e yükselmişti.

Virüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti.

AA

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